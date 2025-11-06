RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORRE EJECUTIVA.

Rector de la Universidad de la República está reunido con Orsi en el marco de reclamo por mayor presupuesto

“La Universidad tiene su plan estratégico de desarrollo, y parte de lo que queremos es conversar sobre eso con el presidente y ver las posibilidades de irlo concretando a lo largo del quinquenio”, dijo Cancela al llegar a Torre Ejecutiva.

“La Universidad tiene su plan estratégico de desarrollo, y parte de lo que queremos es conversar sobre eso con el presidente y ver las posibilidades de irlo concretando a lo largo del quinquenio”, sostuvo Cancela previo a ingresar a la reunión.

La reunión es por el reclamo del rector y de los gremios de la Universidad por más recursos. Señalan que el Presupuesto no contempla las demandas de la casa de estudios superior del país.

En este marco el sindicato de funcionarios de la Universidad (AFFUR) realiza un paro en todas las facultares y áreas de la Udelar.

El paro comenzó a las 8 de la mañana y el sindicato se reunirá en asamblea para resolver las medidas a tomar en las próximas jornadas, cuando el Senado comienza la votación del presupuesto nacional 2026-2030.

El secretario general de AFFUR Paul Schiera dijo en el programa Arriba Gente de Canal 10 que la intención es acompañar al rector con una movilización en Plaza Independencia durante la reunión con el presidente Orsi.

Varias facultades permanecen ocupadas por estudiantes, docentes y funcionarios en reclamo de mayor presupuesto.

