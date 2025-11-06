RECIBÍ EL NEWSLETTER
JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

Hoy se conoce el informe de la Jutep sobre Álvaro Danza y se espera una decisión del gobierno sobre su situación

El gobierno espera el informe de la Jutep para resolver la situación del presidente de ASSE Álvaro Danza. La oposición resolvió interpelar por este caso a la ministra de Salud.

La oposición ya resolvió y votó la interpelación a Lustemberg por este tema, pero puede que haya una resolución antes de esa instancia parlamentaria cuando el gobierno conozca este jueves el informe de la Jutep.

Senadores de la oposición sostienen que Álvaro Danza debe renunciar a ASSE, más allá de lo que diga la Jutep

En las últimas horas trascendió que los tres directores de la también llamada junta anticorrupción recibieron ya dos informes jurídicos que señalan la incompatibilidad de los cargos que ocupa Danza, como presidente de ASSE (administrador público) por un lado, y como médico en mutualistas privadas por otro.

