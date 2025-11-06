Hoy se conoce el informe de la Jutep sobre Álvaro Danza y se espera una decisión del gobierno sobre su situación

Danza fue respaldado por el presidente Yamandú Orsi y por la ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg, pero en los últimos días dijeron que esperan el informe de la Jutep “para tomar la mejor decisión”. Así lo dijo la ministra la semana pasada en el Parlamento cuando fue consultada sobre la continuidad o no de Danza al frente de ASSE.

La oposición ya resolvió y votó la interpelación a Lustemberg por este tema, pero puede que haya una resolución antes de esa instancia parlamentaria cuando el gobierno conozca este jueves el informe de la Jutep.

En las últimas horas trascendió que los tres directores de la también llamada junta anticorrupción recibieron ya dos informes jurídicos que señalan la incompatibilidad de los cargos que ocupa Danza, como presidente de ASSE (administrador público) por un lado, y como médico en mutualistas privadas por otro.

