Sindicato de maestros convoca a un paro de 24 horas este jueves en escuelas de Montevideo tras agresión a docente

La Asociación de Maestros del Uruguay (Ademu) convoca a un paro de 24 horas el jueves 6 de noviembre en las escuelas públicas del departamento de Montevideo. El situación de violencia ocurrió este miércoles en la Escuela 123, ubicada sobre la avenida José Belloni, en Flor de Maroñas, según se indicó a Subrayado.
"Jueves 6 de noviembre. Paro de 24 horas y asamblea por agresión a infancias, familias y docentes", informó Ademu en un comunicado.
