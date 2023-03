Pereira a Lacalle sobre reforma jubilatoria: "Se derogaría todo aquello que consideremos negativo"

Pereira respondió que el Frente Amplio, si plantea una reforma, “va a construir un diálogo nacional y una profunda transformación, donde no solo un actor va a pagar el precio del déficit que genera la seguridad social”, y remarcó que el foco no puede estar solamente en los jubilados. Y sobre la reforma del gobierno actual, dijo: “Se derogaría todo aquello que consideremos negativo. Nosotros algunos artículos vamos a votar, como ya hemos anunciado”.

Sobre este punto, Orsi dijo que “son cosas que verá el Frente Amplio el día que se termine de labrar el programa o el plan del gobierno”. “Reformas de la educación hay que hacer. Sin duda la seguridad social, no la jubilación solamente, necesitan una revisión, porque el mundo está cambiando. La demografía nos obliga a pensar en esa cosa. Ahora, si es en el mismo sentido que hoy se está planteando, hay cosas que de repente habría que mejorarlas”, remarcó.

Pereira considera, además, que el modelo de país que ve el gobierno y la oposición “son dos realidades, dos modelos. El del Frente Amplio está confrontado en términos de idea con el gobierno del Herrerismo, que tiene ideas de que si la economía da bien globalmente, la situación de la gente va a mejorar y la realidad es muy otra”.

En ese sentido, reiteró la crítica que ha hecho en otras ocasiones de que la rebaja en el IRPF no abarca a la mayoría de los trabajadores.

Orsi fue consultado al respecto, y si bien aclaró que “nunca está todo mal ni todo bien” y que “la realidad es bastante más compleja que eso”, coincidió con Pereira.

“Yo creo que son modelos estructurados, proyectos concretos de país, y se prioriza una cosa y después va lo otro. Y en algún momento, quienes hoy están en el gobierno esperan que el crecimiento económico derrame en la sociedad. Yo estoy convencido de que hay un gran porcentaje de la ciudadanía que no la está pasando bien y que la política económica tal cual está estructurada no genera una mejora en la sociedad en general”, expresó.

Además, Pereira cuestionó que el mandatario haya manifestado que el costo político de la reforma “lo van a pagar quienes sabiendo que es necesaria no la votan”.

“Es un comentario político que el presidente no debería haber hecho, porque él no puede estar en campaña, no puede evaluar este tema. Pero de todas maneras lo hizo”, fueron sus palabras y volvió a criticar que la reforma, tal cual está planteada, implica que la tienen que pagar “solo los trabajadores y trabajadoras, con más años de trabajo y menos jubilación”.

Y agregó: “Yo diría que han sido más duros, criticando la reforma de seguridad social, los miembros de Cabildo Abierto que los del Frente Amplio”