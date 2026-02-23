Lustemberg ante críticas de Samid: "mi responsabilidad como ministra de Salud no es entrar en ese show mediático"

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg , respondió a las críticas del empresario argentino y político peronista, Alberto Samid, con respecto a la atención médica que recibió en Uruguay.

Lustemberg sostuvo que nadie puede dudar del Sistema Nacional Integrado de Salud robusto de Uruguay que cumple 20 años y apostó a su fortalecimiento, entre todos, en los modelos de financiamiento, atención y gestión.

Si bien evitó realizar mayores comentarios sobre los dichos de Samid, indicó que fueron "fuera de lugar" y "el tono no es adecuado". Consultada sobre si le habían causado molestia las manifestaciones, Lustemberg se preguntó: "¿a qué uruguayo no le molestó?" y agregó: "mi responsabilidad como ministra de Salud no es entrar en ese show mediático que, a veces, de una manera u otra, entramos".

Reiteró que trabajará para mejorar la calidad y el acceso a la salud a los habitantes de todo el país.

Samid expresó semanas atrás: "por desgracia, fui a Punta del Este y fue una desilusión porque me enfermé ahí y no tienen medicina; están a un kilómetro de diferencia de nosotros, no tienen nada". "Si me quedaba, de ayer hasta hoy, no sé si hoy estaría vivo. No me curaron; estaba hinchado e inflamado. Me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más si no venía", relató.