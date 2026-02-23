RECIBÍ EL NEWSLETTER
Lustemberg ante críticas de Samid: "mi responsabilidad como ministra de Salud no es entrar en ese show mediático"

La ministra de Salud Pública afirmó que los dichos del empresario argentino sobre la atención que recibió en Uruguay fueron "fuera de lugar" y "el tono" no fue adecuado.

La ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, respondió a las críticas del empresario argentino y político peronista, Alberto Samid, con respecto a la atención médica que recibió en Uruguay.

Lustemberg sostuvo que nadie puede dudar del Sistema Nacional Integrado de Salud robusto de Uruguay que cumple 20 años y apostó a su fortalecimiento, entre todos, en los modelos de financiamiento, atención y gestión.

Si bien evitó realizar mayores comentarios sobre los dichos de Samid, indicó que fueron "fuera de lugar" y "el tono no es adecuado". Consultada sobre si le habían causado molestia las manifestaciones, Lustemberg se preguntó: "¿a qué uruguayo no le molestó?" y agregó: "mi responsabilidad como ministra de Salud no es entrar en ese show mediático que, a veces, de una manera u otra, entramos".

Reiteró que trabajará para mejorar la calidad y el acceso a la salud a los habitantes de todo el país.

Samid expresó semanas atrás: "por desgracia, fui a Punta del Este y fue una desilusión porque me enfermé ahí y no tienen medicina; están a un kilómetro de diferencia de nosotros, no tienen nada". "Si me quedaba, de ayer hasta hoy, no sé si hoy estaría vivo. No me curaron; estaba hinchado e inflamado. Me pusieron una sonda y me sacaron el líquido que tenía al 40%. No aguantaba más si no venía", relató.

