SERÁ EN MARZO

MSP pospuso comienzo de campaña de vacunación contra la gripe por atrasos en la entrega de las dosis

La ministra Cristina Lustemberg estimó que las más de 600.000 vacunas lleguen a Uruguay en la primera quincena de marzo y a partir de ahí se dé inicio a la campaña de inmunización.

vacunacion-gripe-vacuna-archivo

El Ministerio de Salud Pública (MSP) adquirió más de 600.000 dosis de la vacuna contra la gripe para la campaña de vacunación 2026 que comenzará en el mes de marzo.

La ministra Cristina Lustemberg informó este lunes que el inicio de la campaña, previsto para la primera semana de marzo, se pospuso debido a atrasos en la entrega de las dosis. Desde el MSP, trabajan con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para tener las vacunas el mes que viene como comprometido. Lustemberg estimó que en la primera quincena estarán las dosis.

Actualmente, la autoridad sanitaria organiza los servicios de salud para la campaña de vacunación. Lustemberg destacó la vacunación como un pilar importante para las poblaciones de riesgo, como niños, personal de la salud y trabajadores de residenciales para adultos mayores, entre otras, teniendo en cuenta el comportamiento epidemiológico de la influenza en el hemisferio norte el invierno pasado. Las autoridades están en alerta y esperan una respuesta importante para una amplia cobertura como manera de prevención.

lustemberg ante criticas de samid: mi responsabilidad como ministra de salud no es entrar en ese show mediatico
Lustemberg insistió con otras medidas como el lavado de manos y las pautas de autocuidado de la época de la pandemia.

