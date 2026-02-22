RECIBÍ EL NEWSLETTER
nuevo parís

Mataron a un joven de 21 años, hirieron a un adolescente de 15, e investigan si fue en un intento de rapiña

La Policía hace relevamiento de cámaras de la zona y en la escena encontró 12 vainas.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Mataron a un joven de 21 años y un adolescente de 15 años fue herido por arma de fuego en el barrio Nuevo París, en la noche de este sábado, informó la Jefatura de Montevideo. Una de las hipótesis es que fue un intento de rapiña, pero no descartan un conflicto de la víctima fatal con otras personas del barrio.

La víctima fatal no tenía antecedentes y fue encontrada tendida en la calle, con herida de arma de fuego, en la intersección de Carlos María Pena y Faramiñán.

Al llegar la Policía, se constató que el joven todavía estaba consciente, junto a una moto, y fue trasladada a un centro asistencial, donde le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego, y posteriormente falleció.

El adolescente de 15 años recibió un disparo en la pierna. Este relató que los interceptaron dos hombres en una moto, que intentaron rapiñarlos y ante la negativa, dispararon y fugaron.

La Policía encontró 12 vainas en la escena, donde hay cámaras de videovigilancia que serán analizadas.

