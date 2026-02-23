Tiempos de espera: Lustemberg informó disminución de 15% en algunas especialidades y aguarda por decreto

El Ministerio de Salud Pública (MSP) espera por la firma del presidente Yamandú Orsi para comenzar a implementar el decreto que disminuye los tiempos de espera para estudios diagnósticos y consultas médicas.

"Hay una leve mejoría", afirmó la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, e informó que ya se han disminuido en un 15% los tiempos en algunas especialidades y 6% la espera quirúrgica. La jerarca reconoció que aún están lejos de los objetivos planteados por las autoridades.

Lustemberg sostuvo que el decreto ordenará un tema que es multicausal. "No podemos seguir mirando para el costado", afirmó la ministra. Una comisión que integran las Juntas Departamentales de Salud (Judesa) y el MSP trabaja en el seguimiento. Los tiempos de espera y la salud mental son los temas más preocupan a las autoridades sanitarias.

Por ejemplo, solo en ASSE de más de 300 niños en lista de espera para algún tipo de cirugía oftalmológica quedan pocos por ser intervenidos, afirmó la ministra.