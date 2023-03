"Estoy seguro que están deseando que la reforma la aprobemos nosotros", dijo Lacalle Pou

“Estoy seguro que están deseando que la reforma la aprobemos nosotros, así no se la dejamos a ustedes”, le dijo a Pereira y a Orsi, este último probable precandidato presidencial del FA.

“Todo el espectro político dijo dos cosas, que se necesitaba una reforma de la seguridad social y que era urgente. Si hacía falta y era urgente hace 12 años, no les tengo que explicar lo que es hoy, en el 2023. ¿Qué hizo el gobierno? De nuevo, el diálogo. Se consultó a todo el mundo, políticos, sindicatos, cámaras, todo el que quería decir algo fue y lo dijo. Ha pasado por varios tamices y estamos convencidos que hay que votar la reforma de la seguridad social para generar certidumbre y por eso vamos a seguir adelante con la reforma, y coincidimos con un analista político que dijo ayer que no cree que tenga costo político. El costo político lo van a pagar quienes sabiendo que la reforma es necesaria no la votan”, comentó el mandatario.

Al respecto de ambas reformas, Lacalle Pou volvió a dirigirse a Pereira y a Orsi y agregó: “Si no van a tener continuidad sería bueno saberlo, porque son reformas que tuvieron coraje, nosotros tuvimos coraje”.

En la ronda de preguntas se consultó al presidente por esta última frase, y reiteró: "Estoy convencido que estas cosas (las dos reformas) gane quien gane, no las va a cambiar. Y si se va a cambiar sería bueno que se diga".