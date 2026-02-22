Una mujer de 32 años que circulaba en auto chocó a un hombre que iba en moto y resultó grave.
Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez
El motociclista tiene 33 años y la conductora del auto 32. Aguardan la llegada de Policía Científica a la escena.
Fuentes del caso informaron a Subrayado que la mujer se tiró en la intersección, en la esquina de Av. Italia y Batlle y Ordoñez.
La víctima tiene dos fracturas en miembros inferiores.
Seguí leyendo
Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú
Aguardan la presencia de Policía Científica en la escena.
En desarrollo.
Temas de la nota
Lo más visto
LUTO EN EL CARNAVAL
Falleció el murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda; IMM suspende la fecha de la Liguilla
Vecinos hicieron denuncia
Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado
En san josé
Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
MONTEVIDEO
Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
Policiales
Dejá tu comentario