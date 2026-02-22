Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez

Una mujer de 32 años que circulaba en auto chocó a un hombre que iba en moto y resultó grave.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que la mujer se tiró en la intersección, en la esquina de Av. Italia y Batlle y Ordoñez.

La víctima tiene dos fracturas en miembros inferiores.

Aguardan la presencia de Policía Científica en la escena. En desarrollo.

