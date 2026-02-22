RECIBÍ EL NEWSLETTER

Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez

El motociclista tiene 33 años y la conductora del auto 32. Aguardan la llegada de Policía Científica a la escena.

siniestro-av-italia

Una mujer de 32 años que circulaba en auto chocó a un hombre que iba en moto y resultó grave.

Fuentes del caso informaron a Subrayado que la mujer se tiró en la intersección, en la esquina de Av. Italia y Batlle y Ordoñez.

La víctima tiene dos fracturas en miembros inferiores.

un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de paysandu
Seguí leyendo

Un muerto y tres heridos en choque frontal en ruta 3 a la altura de Paysandú

Aguardan la presencia de Policía Científica en la escena.

En desarrollo.

Temas de la nota

Lo más visto

Foto: difundida por el Teatro de Verano 
LUTO EN EL CARNAVAL

Falleció el murguista Agustín Ríos, integrante de Doña Bastarda; IMM suspende la fecha de la Liguilla
Vecinos hicieron denuncia

Con destornillador, delincuente robó más de 15 chapas matrículas de vehículos estacionados en Prado
En san josé

Cuento del tío terminó en rapiña: mujer iba a entregar el dinero, su hija intercedió y forcejeó con la delincuente
MONTEVIDEO

Comerciantes de Techitos Verdes reclaman que IMM asigne nuevos puestos: "Hay 36 locales vacíos, no damos para pagar los gastos"
Policiales

Choque entre un auto y una moto resultó con un hombre herido de gravedad, en Av. Italia y Batlle y Ordoñez

Te puede interesar

Foto: AFP
MÉXICO

Ejército mexicano mató a líder del cártel Jalisco Nueva Generación en operativo; EEUU ofrecía 15 millones por su captura
Foto: Subrayado. 
MONTEVIDEO

Mataron a un joven de 21 años e hirieron a un adolescente de 15 en un intento de rapiña en Nuevo París
Foto: Emiliano Gutiérrez, Subrayado. Archivo.
MONTEVIDEO

Dos delincuentes en moto dispararon contra dos hombres que estaban afuera de un comercio; uno falleció

Dejá tu comentario