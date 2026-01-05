"¡Perdiste!": cinco años de cárcel para el rapiñero que fue detenido in fraganti en el Prado

Video del momento de la detención.

La Justicia condenó al delincuente de 27 años que, el lunes pasado, rapiñó un comercio en avenida Millán y Camino Castro y fue detenido por la Policía cuando intentaba fugar. Ahora sumó su tercer antecedente penal y volvió a la cárcel tras una condena de 5 años y 1 mes, indica el fallo al que accedió Subrayado.

Policías de la Guardia Republicana que el lunes a las diez de la noche patrullaban en el Prado, fueron alertados por la conductora de un vehículo que, a unos metros, estaban rapiñando un local. Al ir al lugar, los policías dieron con el delincuente, que justo salía del comercio. Dentro, había tres empleados, que resultaron ilesos. De acuerdo con el testimonio de una trabajadora, el hombre ingresó con casco puesto y exigió la recaudación tras amenazarlos con el arma, desistiendo al notar la presencia policial.

Al rapiñero, los efectivos le incautaron una pistola Glock 17 modificada para tener más capacidad de disparo. Es una de las que usa la Policía, pero tenía la numeración limada y no se pudo establecer cuándo ni dónde fue hurtada. En el cargador tenía 14 cartuchos 9 mm. También se le incautó la moto en la que circulaba.

image El condenado tenía dos antecedentes penales, el último de noviembre de 2022 por violencia doméstica. Ahora fue enviado a la cárcel por rapiña, intento de rapiña agravado, porte y tenencia de arma de fuego en espacios públicos, porte y tenencia de armas con numeración suprimida y características alteradas para aumentar el daño, receptación y porte de arma por reincidente.

