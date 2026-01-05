RECIBÍ EL NEWSLETTER
policías en acción

"¡Perdiste!": cinco años de cárcel para el rapiñero que fue detenido in fraganti en el Prado

La detención fue hace una semana y quedó filmada. El delincuente salía de rapiñar un comercio cuando policías lo interceptaron en la puerta.

Video del momento de la detención.

video-policia-detencion-prado

Policías de la Guardia Republicana que el lunes a las diez de la noche patrullaban en el Prado, fueron alertados por la conductora de un vehículo que, a unos metros, estaban rapiñando un local. Al ir al lugar, los policías dieron con el delincuente, que justo salía del comercio. Dentro, había tres empleados, que resultaron ilesos. De acuerdo con el testimonio de una trabajadora, el hombre ingresó con casco puesto y exigió la recaudación tras amenazarlos con el arma, desistiendo al notar la presencia policial.

Al rapiñero, los efectivos le incautaron una pistola Glock 17 modificada para tener más capacidad de disparo. Es una de las que usa la Policía, pero tenía la numeración limada y no se pudo establecer cuándo ni dónde fue hurtada. En el cargador tenía 14 cartuchos 9 mm. También se le incautó la moto en la que circulaba.

¡perdiste!: policias detuvieron in fraganti a un rapinero armado en el prado
Seguí leyendo

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
image

El condenado tenía dos antecedentes penales, el último de noviembre de 2022 por violencia doméstica. Ahora fue enviado a la cárcel por rapiña, intento de rapiña agravado, porte y tenencia de arma de fuego en espacios públicos, porte y tenencia de armas con numeración suprimida y características alteradas para aumentar el daño, receptación y porte de arma por reincidente.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Sociedad

Se llama Nehitan, pesó 3,8 kilos, nació en el Pereira Rossell y es el primer bebé en nacer en 2026
TRIBUNAL DE ESTADOS UNIDOS

Nicolás Maduro comparece este lunes ante un juez de Nueva York; enfrenta cargos por narcotráfico y terrorismo
REPERCUSIONES INTERNACIONALES

China insta a EEUU a "liberar inmediatamente" a Nicolás Maduro
PRESIDENTE DE ESTADOS UNIDOS

La presidenta interina de Venezuela pagará "un precio muy alto" si "no hace lo correcto", dice Trump
Homicidio en montevideo

Un hombre fue asesinado en Parque Batlle: el homicida lo atacó con arma blanca y fugó

Te puede interesar

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos video
DETENIDO EN EEUU

Maduro ya fue trasladado a un tribunal en Nueva York para su primera comparecencia ante la Justicia de Estados Unidos
Nosotros estamos a cargo en Venezuela, Cuba está lista para caer, y con México algo hay que hacer, dijo Trump video
ENTREVISTA

"Nosotros estamos a cargo" en Venezuela, "Cuba está lista para caer", y con México "algo hay que hacer", dijo Trump
Álvaro Padrón, asesor de Orsi: Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia video
ANALISTA INTERNACIONAL Y ASESOR DEL PRESIDENTE

Álvaro Padrón, asesor de Orsi: "Venezuela es una excusa para una operación mucho más amplia"

Dejá tu comentario