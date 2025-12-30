RECIBÍ EL NEWSLETTER
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado

El rapiñero estaba armado y, al salir del local se cruzó con policías de la Guardia Republicana que le bloquearon el paso y lo detuvieron. El episodio quedó filmado.

Video del momento de la detención.

video-policia-detencion-prado

“¡Perdiste!”, gritaron los policías de la Guardia Republicana que patrullaban en moto casi a las diez de la noche de este lunes en el Prado, cuando dieron con un delincuente que estaba rapiñando un comercio. Lo detuvieron in fraganti.

El rapiñero, de 27 años y varios antecedentes, ingresó armado a un minimercado ubicado en la esquina de avenida Millán y camino Castro. A una cuadra, una persona alertó a los policías que estaban robando en el comercio, y ellos se dirigieron hacia allí.

Los efectivos de la Guardia Republicana llegaron al comercio e interceptaron al delincuente cuando salía del local. Lo que lo redujeron y lo arrestaron, tal como se observa en la filmación a la que accedió Subrayado. “¡Perdiste!”, le dijeron.

arresto ciudadano en minimercado de estacion de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entro a robar
Seguí leyendo

Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar

En la cintura, el detenido llevaba una pistola Glock modificada para disparar en automático. La numeración del arma estaba limada y estaba cargada con 14 cartuchos calibre 9 milímetros, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.

El dinero fue recuperado y el rapiñero fue puesto a disposición de Fiscalía para que se resuelva su situación judicial.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Nubel Cisneros confirmó que el 31 y el 1° no habrá lluvias y anunció un enero con altas temperaturas y ausencia de precipitaciones
NUEVAS TARIFAS

Ursea publicó precios de referencia de combustibles; Poder Ejecutivo deberá resolver las tarifas para enero y febrero
Quedó filmado

"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
CONFERENCIA EN EL MEF

Oddone: "Este cambio era una recomendación formulada por los servicios técnicos del MEF desde 2019"
Sociedad

Hay paro de la banca oficial este martes en Montevideo; reclaman por salario y vacantes

Te puede interesar

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Sociedad

Mangueras en veredas y lavado de autos: OSE anunció medidas preventivas y recomendaciones por escenario hídrico
Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás video
DECRETO DEL PODER EJECUTIVO

Nuevos precios de combustibles: la nafta Súper baja 0,23 pesos por litro y el gasoil 0,87 pesos; se mantiene el supergás
Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero
ÍNDICE MEDIO DE SALARIOS NOMINAL

Jubilaciones y pensiones tendrán incremento provisorio de 5,72% en enero

Dejá tu comentario