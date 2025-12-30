“¡Perdiste!”, gritaron los policías de la Guardia Republicana que patrullaban en moto casi a las diez de la noche de este lunes en el Prado, cuando dieron con un delincuente que estaba rapiñando un comercio. Lo detuvieron in fraganti.
"¡Perdiste!": policías detuvieron in fraganti a un rapiñero armado en el Prado
El rapiñero estaba armado y, al salir del local se cruzó con policías de la Guardia Republicana que le bloquearon el paso y lo detuvieron. El episodio quedó filmado.
El rapiñero, de 27 años y varios antecedentes, ingresó armado a un minimercado ubicado en la esquina de avenida Millán y camino Castro. A una cuadra, una persona alertó a los policías que estaban robando en el comercio, y ellos se dirigieron hacia allí.
Los efectivos de la Guardia Republicana llegaron al comercio e interceptaron al delincuente cuando salía del local. Lo que lo redujeron y lo arrestaron, tal como se observa en la filmación a la que accedió Subrayado. “¡Perdiste!”, le dijeron.
Arresto ciudadano en minimercado de estación de servicio; trabajadores retuvieron a delincuente que entró a robar
En la cintura, el detenido llevaba una pistola Glock modificada para disparar en automático. La numeración del arma estaba limada y estaba cargada con 14 cartuchos calibre 9 milímetros, señala la información del caso a la que accedió Subrayado.
El dinero fue recuperado y el rapiñero fue puesto a disposición de Fiscalía para que se resuelva su situación judicial.
Dejá tu comentario