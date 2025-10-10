RECIBÍ EL NEWSLETTER
CAMINO REPETTO Y CAMINO TOLEDO CHICO

Pérdidas totales en vivienda y parciales en otra tras incendio en asentamiento 24 de Junio

Los interesados en colaborar con los damnificados pueden hacerlo a través del 097 124 662.

Incendio en asentamiento 24 de Junio dejó pérdidas totales en una vivienda y parciales en otra lindera.

El hecho ocurrió en camino Repetto y camino Toledo Chico.

La Policía recibió varios llamados que daban cuenta de una casa en llamas con posibles personas atrapadas.

Al arribo, personal de Bomberos conjuntamente con los policías, detectaron una gran columna de humo en el lugar, con riesgo de propagación.

No hubo personas heridas ni intoxicadas.

En cuanto a los hechos, la morada de la vivienda dijo que se encontraba con una mujer y que se había retirado para ir a trabajar.

Posteriormente, vecinos la llamaron para avisarle que su casa se estaba incendiando.

Personal de Bomberos trabaja en el lugar en la extinción de las llamas.

Los interesados en colaborar con los damnificados pueden hacerlo a través del 097 124 662.

