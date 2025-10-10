RECIBÍ EL NEWSLETTER
Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar

Tras ser acribillado en la mañana de este viernes, el hombre fue trasladado al hospital del Cerro donde ingresó grave y murió.

La víctima ingresó grave al hospital del Cerro, con múltiples heridas de arma de fuego.

Foto: Subrayado, archivo. Policía en barrio Maracaná.

Delincuentes atacaron a tiros a un hombre de 33 años, a las cinco y media de la madrugada de este viernes, en Calle 17 Metros y Pasaje La Vía, barrio Maracaná (Montevideo).

Una persona que escuchó los disparos y salió hacia la calle, observó a la víctima en el suelo, en grave estado, y llamó al 911. En ese instante, un tercero cargó al hombre en su vehículo y lo trasladó al hospital del Cerro, donde ingresó grave.

Los médicos le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego. Su estado de gravedad derivó en su muerte, pasadas las ocho de la mañana, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Foto: Subrayado, archivo. Ambulancia en hospital de Maldonado.
