Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar

La víctima ingresó grave al hospital del Cerro, con múltiples heridas de arma de fuego.

Delincuentes atacaron a tiros a un hombre de 33 años, a las cinco y media de la madrugada de este viernes, en Calle 17 Metros y Pasaje La Vía, barrio Maracaná (Montevideo).

Una persona que escuchó los disparos y salió hacia la calle, observó a la víctima en el suelo, en grave estado, y llamó al 911. En ese instante, un tercero cargó al hombre en su vehículo y lo trasladó al hospital del Cerro, donde ingresó grave.

Los médicos le diagnosticaron múltiples heridas de arma de fuego. Su estado de gravedad derivó en su muerte, pasadas las ocho de la mañana, informaron fuentes policiales a Subrayado.

Según supo Subrayado, el asesinado era familiar de Kevin Morotto, el hombre de 27 años que el 25 de setiembre fue atacado a balazos en el estacionamiento del ex Comcar, en el momento en que salía en libertad.

Tenía un antecedente penal de octubre de 2013 por intento de hurto especialmente agravado e indagatorias homicidio, rapiña y hurto.

En la escena, en la que trabajó Policía Científica y el Departamento de Homicidios, fueron hallados casquillos y dos proyectiles.