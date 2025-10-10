RECIBÍ EL NEWSLETTER
HASTA LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Inumet emitió un aviso especial por tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado

El territorio uruguayo comenzará a ser afectado, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este del país, por el desplazamiento de un ciclón extratropical, advierte Meteorología.

tormenta-cielo-mar

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un aviso especial a la población por tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde del sábado y hasta la madrugada del domingo.

Un ciclón extratropical que comienza a formarse sobre la provincia de Buenos Aires y en su avance hacia el este, el territorio uruguayo comenzará a ser afectado por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este del país, detalla el informe de Meteorología.

En zonas de tormenta, se podrán registrar: rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. En el resto de las zonas, se esperan lluvias y tormentas de menor intensidad.

Lluvias y tormentas en Uruguay- Foto: FocoUy
Se espera que durante la jornada del domingo las condiciones del tiempo comiencen a mejorar gradualmente con un marcado descenso de temperaturas, principalmente en la zona sur, y ventoso en zonas costeras.

