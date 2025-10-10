RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUERTO DE MONTEVIDEO

Ministerio de Trabajo presentó marco de negociación para conflicto portuario, en primera tripartita tras fin del paro

lo que se busca ahora es “habilitar la búsqueda del consenso entre las partes”. El lunes 9:30 hay reunión.

barretto-ministerio-de-trabajo

Hugo Barretto, subsecretario de Trabajo, explicó que con esta reunión resolvieron dar inicio a la negociación.

“Lo que se hizo fue tratar de fijar un marco de negociación”, explicó Barretto y señaló que lo que se busca ahora es “habilitar la búsqueda del consenso entre las partes”.

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.
CAF aprobó formalmente préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá

“Se marcó la hoja de ruta, por lo menos”, dijo el sindicalista portuario, Álvaro Reinaldo. El lunes a las 9:30 habrá una nueva reunión y “empezará el verdadero plazo”, sostuvo.

“Creo que hay que dar una vuelta de hoja, lo pasado, pasado, la gente ya está trabajando, ahora hay que abordar la solución definitiva”, consideró.

Desde el sindicato mantienen los planteos de equiparación de salarios en algunas categorías, bajar exposición de operadores de grúa y rebaja de la jornada laboral de ocho a seis horas.

Respecto al último punto, el subsecretario de trabajo explicó que la reducción de la jornada laboral es un planteo a nivel macro y que el del sindicato no está enmarcado en ese proceso del Ministerio de Trabajo.

Reinaldo dijo que este jueves, con el reintegro de los trabajadores a TCP, comenzó el funcionamiento del software y que en Montecon se utiliza desde 2017, pero “acordado con los trabajadores en 2014, con actas de negociaciones, con jornales asegurados, aumento salarial. Lo que se utilizó ahí fue la negociación colectiva que es lo que no está haciendo TCP”, indicó el sindicalista.

En ese sentido, Barretto afirmó que uno de los puntos es garantizar que los puestos de trabajo estén garantizados, así como la formación para utilizar la nueva tecnología.

SINDICATO PUERTO
Temas de la nota

