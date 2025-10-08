Punta del Este: Bomberos trabajó y controló incendio en el piso 17 de un edificio; la causa fue una falla eléctrica

Un apartamento del piso 17 de un complejo en Punta del Este se incendió y efectivos de Bomberos debieron llegar por escalera hasta el lugar.

“En este tipo de situaciones es donde se ve el valor que implica y requiere”, dijo Alejandro Morae, jefe de bomberos de Maldonado.

El apartamento donde ocurrió el hecho tenía gran concentración de humo, pero no había personas.

El fuego se originó por una falla eléctrica, en la conexión de un aire acondicionado.