RECIBÍ EL NEWSLETTER
MALDONADO

Punta del Este: Bomberos trabajó y controló incendio en el piso 17 de un edificio; la causa fue una falla eléctrica

Los efectivos debieron subir hasta el piso 17 por escalera y al llegar al lugar había gran concentración de humo, pero el fuego fue apagado.

edificio-incendio-maldonado

“En este tipo de situaciones es donde se ve el valor que implica y requiere”, dijo Alejandro Morae, jefe de bomberos de Maldonado.

El apartamento donde ocurrió el hecho tenía gran concentración de humo, pero no había personas.

tres hombres lesionados tras choque de motos que participaban en picada en la rambla de punta del este
Seguí leyendo

Tres hombres lesionados tras choque de motos que participaban en picada en la rambla de Punta del Este

El fuego se originó por una falla eléctrica, en la conexión de un aire acondicionado.

Temas de la nota

Lo más visto

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
EN UN CONTROL VEHICULAR

Un policía de Investigaciones de Zona III fue detenido con 80 chasquis de droga y está a disposición de Fiscalía
"PUEDE REPETIRSE EL FENÓMENO"

"Sábado de playa; domingo muy complicado con alguna tormenta puntualmente fuerte", anunció Nubel Cisneros
un detenido y un recluso conducido

Son padre e hijo los dos nuevos hombres que declaran en Fiscalía por el atentado contra Ferrero
PLAZO HASTA LA HORA 15

TCP da plazo hasta hoy de tarde para volver a trabajar o cesa los beneficios para todos los empleados
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"

Te puede interesar

Penadés en audiencia judicial, setiembre. Foto: Subrayado.
ACUSACIÓN FISCAL

Fiscalía pidió pena de 16 años de cárcel para Gustavo Penadés y de 6 años para Sebastián Mauvezin
Foto: Subrayado. Policía trabajaba el día del atentado a Mónica Ferrero, sobre uno de los autos usados por los delincuentes.
Policiales

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero
Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos, que pasa a Diputados
PARLAMENTO

Cámara de Senadores aprobó cambios en la ley de lavado de activos, que pasa a Diputados

Dejá tu comentario