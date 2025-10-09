"El tormentón arranca el sábado a la hora 20.00 (...) por la zona oeste y litoral oeste del país", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que "el tormentón arranca el sábado a la hora 20.00 minutos más, minutos menos, por la zona oeste y litoral oeste del país".

"Mucho cuidado, la temperatura el próximo sábado va a estar ubicándose entre los 34° a 35° sobre la zona litoral y oeste del país. Son las condiciones ideales para que se origine alguna tormenta puntualmente fuerte. Esto va a mejorar rápidamente".

El meteorólogo dijo que hay que tomar las precauciones para la noche del sábado para quienes estén al aire libre.

Cisneros comentó que ya hace 48 horas que el país tiene vientos del sector norte, que son los que aportan mejor temperaturas y sensaciones térmicas, pero mayor porcentaje de humedad.

La nubosidad será más importante a partir de este viernes aunque será un día de intenso calor con elevadas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. El sábado continúa la nubosidad.

El domingo comienza con tormentas y lluvias en el área metropolitana, mejorando en horas de la tarde, libre de lluvias y con descenso de las temperaturas.

"La próxima semana libre de lluvias, temperaturas en ascenso y se corta este fenómeno cíclico de cuatro fines de semana de lluvias y tormentas", destacó.