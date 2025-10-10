Siniestro de tránsito múltiple: cinco vehículos chocaron debido a que uno de ellos no respetó señalización

Un siniestro de tránsito múltiple con características espectaculares tuvo lugar en la tarde de este viernes en Luis P. Lenguas y Emilia Pardo Bazán, en Villa Muñoz .

Se trató de un choque de cinco vehículos y según informó el periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, de milagro no fue fatal.

En dicha esquina había una persona en situación de calle durmiendo quien se salvó de ser embestida por una camioneta Jeep, que no respetó la señal de Ceda el Paso.

Dicho vehículo cruzó Lenguas e impactó contra una camioneta color blanco, que fue quien se llevó la peor parte; su conductor terminó con lesiones. Este último vehículo terminó impactando con otros debido al choque.

Vecinos dijeron a Subrayado que es una esquina compleja en materia de siniestros de tránsito. Además, destacaron que el cartel no se aprecia con claridad debido a la presencia de árboles.