RECIBÍ EL NEWSLETTER
VILLA MUÑOZ

Siniestro de tránsito múltiple: cinco vehículos chocaron debido a que uno de ellos no respetó señalización

El periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, informó que los involucrados no sufrieron lesiones de gravedad. Según vecinos, es una zona complicada en materia de siniestros.

siniestro-villa-muñoz

Se trató de un choque de cinco vehículos y según informó el periodista de Subrayado, Guillermo Lorenzo, de milagro no fue fatal.

En dicha esquina había una persona en situación de calle durmiendo quien se salvó de ser embestida por una camioneta Jeep, que no respetó la señal de Ceda el Paso.

delincuentes armados y con cascos robaron joyeria en el centro de atlantida; comerciante dijo que es un hecho aislado
Seguí leyendo

Delincuentes armados y con cascos robaron joyería en el centro de Atlántida; comerciante dijo que "es un hecho aislado"

Dicho vehículo cruzó Lenguas e impactó contra una camioneta color blanco, que fue quien se llevó la peor parte; su conductor terminó con lesiones. Este último vehículo terminó impactando con otros debido al choque.

Vecinos dijeron a Subrayado que es una esquina compleja en materia de siniestros de tránsito. Además, destacaron que el cartel no se aprecia con claridad debido a la presencia de árboles.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/Subrayado/status/1976757887708901505&partner=&hide_thread=false

Temas de la nota

Lo más visto

El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"El tormentón arranca el sábado a la hora 20:00, por la zona oeste y litoral oeste", anunció Nubel Cisneros
homicidio en montevideo

Mataron en barrio Maracaná a un familiar del hombre que había sido baleado en la puerta del ex Comcar
ASCASUBI Y ZUBILLAGA

Ataque a tiros en La Teja dejó a un hombre herido de múltiples disparos; está internado grave
EN MARCHA POR PALESTINA

Cosse: "Lo que sucedió el 7 de octubre fue terrorismo" y "lo que está pasando en Gaza es un genocidio"
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Parte de la fachada de la sede central de OSE, en Cordón.
DESTACÓ PRESIDENTE DE OSE

CAF aprobó formalmente préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa en Casupá
Ministerio de Trabajo presentó marco de negociación para conflicto portuario, en primera tripartita tras fin del paro video
PUERTO DE MONTEVIDEO

Ministerio de Trabajo presentó marco de negociación para conflicto portuario, en primera tripartita tras fin del paro
Cinco condenados tras desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en Montevideo video
NARCOTRÁFICO, ARMAS Y RECEPTACIÓN

Cinco condenados tras desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en Montevideo

Dejá tu comentario