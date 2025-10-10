Cinco condenados tras desarticular una organización dedicada a la distribución y venta de drogas en Montevideo

Cuatro hombres y una mujer fueron condenados por integrar una organización delictiva dedicada a la distribución y venta de drogas en distintos barrios de Montevideo, que operaba en Barrio Sur y Palermo.

El grupo recibía, fraccionaba y vendía sustancias estupefacientes en diversos puntos de venta, según pudo determinar la investigación. La organización se comunicaba por aplicaciones de mensajería para coordinar las operaciones, rendir cuentas sobre las ganancias y resolver conflictos con otros grupos delictivos, informó la Fiscalía.

El miércoles se realizaron varios allanamientos en los que se incautaron más de un kilo de cocaína, marihuana, ketamina, armas de fuego, cargadores, municiones, chalecos antibalas, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares, libretas con registros de las ventas y un vehículo.

Seguí leyendo Doce condenados y tres imputados por graves incidentes tras partido de fútbol por la Liga de Artigas

Uno de los allanamientos fue a una barbería que funcionaba como fachada, donde se hacía el acopio de dinero y drogas. Una de las armas incautadas estaba denunciada como robada a la Policía.

Entre las pruebas reunidas durante la investigación, estuvieron filmaciones, escuchas telefónicas, pericias balísticas y análisis de dispositivos incautados, que permitió establecer los roles y la conexión entre los integrantes de la organización.

El fiscal de Estupefacientes de 3º turno, Rodrigo Morosoli, logró la condena mediante proceso abreviado de las cinco personas por delitos vinculados al narcotráfico, tráfico de armas de fuego y municiones, y receptación a penas de entre 2 años y 5 años y 5 meses de cárcel.