Pérdidas totales tras incendio en galpón de acopio del Mercado Regional de Salto

Un incendio en un galpón de acopio del Mercado Regional de Salto causó pérdidas totales.

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que se trata de pérdidas millonarias en frutas y verduras, materiales y elementos de trabajo.

Los locales están ubicados en la calle Diego Lamas, a metros de la terminal de Ómnibus de la ciudad.

Bomberos trabaja en el lugar e investiga las causas del foco.

Los efectivos recibieron apoyo del Comité de Emergencias, de personal de Tránsito y de otras reparticiones de la comuna.

El intendente Carlos Albisu se hizo presente en horas de la noche.