INVESTIGAN EL ORIGEN DEL FOCO

Pérdidas totales tras incendio en galpón de acopio del Mercado Regional de Salto

El corresponsal de Subrayado, Hugo Lemos, informó que se trata de pérdidas millonarias en frutas y verduras, materiales y elementos de trabajo.

incendio-galpones-salto-

Un incendio en un galpón de acopio del Mercado Regional de Salto causó pérdidas totales.

Los locales están ubicados en la calle Diego Lamas, a metros de la terminal de Ómnibus de la ciudad.

Bomberos trabaja en el lugar e investiga las causas del foco.

Los efectivos recibieron apoyo del Comité de Emergencias, de personal de Tránsito y de otras reparticiones de la comuna.

El intendente Carlos Albisu se hizo presente en horas de la noche.

