RECIBÍ EL NEWSLETTER
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad

En el marco de este hecho, el ministro fue multado por tener la libreta de conducir vencida. El joven motociclista fue intervenido quirúrgicamente.

choque-ministro-carlos-negro-video

El siniestro de tránsito en el que el ministro del Interior Carlos Negro quedó registrado en una cámara de seguridad.

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se puede ver que Negro circulaba por la calle Basilio Araujo, que tiene cartel de Pare, y si bien aminoró la marcha, continuó y generó que la moto que circulaba por León López chocara contra su auto.

El motociclista, que iba sin casco, chocó contra el auto, se golpeó contra el capó y terminó en la calle.

ministro carlos negro visito este viernes al joven que atropello en cerrito de la victoria, que permanece internado
Seguí leyendo

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado

En este momento, el joven fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. Fue intervenido quirúrgicamente este jueves, tras sufrir una fractura de cadera.

En el marco de este hecho, el ministro fue multado por tener la libreta de conducir vencida.

Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno está a cargo del caso y ordenó diligencias.

Negro visitó en la tarde de este viernes al motociclista de 27 años. Su intención era interiorizarse sobre la salud del joven y dialogó con la madre del mismo, frente a quien se puso a disposición.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19

Te puede interesar

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad video
VIDEO

Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad
Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado video
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou. Foto: Foco UY video
ENCUESTA

Orsi y Lacalle Pou son los líderes políticos de mejor imagen del país, según Equipos Consultores

Dejá tu comentario