Choque del ministro del Interior con una moto quedó registrado por una cámara de seguridad

El siniestro de tránsito en el que el ministro del Interior Carlos Negro quedó registrado en una cámara de seguridad.

En las imágenes, a las que accedió Subrayado, se puede ver que Negro circulaba por la calle Basilio Araujo, que tiene cartel de Pare, y si bien aminoró la marcha, continuó y generó que la moto que circulaba por León López chocara contra su auto.

El motociclista, que iba sin casco, chocó contra el auto, se golpeó contra el capó y terminó en la calle.

En este momento, el joven fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. Fue intervenido quirúrgicamente este jueves, tras sufrir una fractura de cadera.

En el marco de este hecho, el ministro fue multado por tener la libreta de conducir vencida.

Fiscalía de Flagrancia de 14º Turno está a cargo del caso y ordenó diligencias.

Negro visitó en la tarde de este viernes al motociclista de 27 años. Su intención era interiorizarse sobre la salud del joven y dialogó con la madre del mismo, frente a quien se puso a disposición.