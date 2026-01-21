RECIBÍ EL NEWSLETTER
TACUAREMBÓ

INAU inició una investigación de urgencia por incendio que dejó a una adolescente intoxicada por el humo y en CTI

Una adolescente de 15 años sufrió intoxicación por humo durante el incendio de un hogar en convenio con el INAU. Los demás adolescentes que viven allí pudieron salir sin lesiones.

inau-fachada-instituto-niño-y-adolescente

Ocurrió en un hogar de Tacuarembó gestionado por una cooperativa que tiene un convenio con el INAU, según informa la institución en un comunicado enviado a los medios de comunicación.

De acuerdo a este comunicado, el incendio comenzó en una habitación que al momento estaba vacía.

Menor bajo el amparo del INAU está en CTI con sus vías respiratorias comprometidas tras incendio en hogar

Todos los adolescentes que allí viven lograron salir de la casa, menos la menor de 15 años que fue hallada por los bomberos tirada en el piso de una habitación, intoxicada por la inhalación de humo.

Fue trasladada a un centro de salud en Tacuarembó y allí permanece internada en el CTI.

El INAU informa que la familia biológica de la menor fue informada de lo sucedido y se encuentra con ella en el hospital. Los demás adolescentes fueron realojados.

Jerarcas del INAU viajaron a Tacuarembó para acompañar al equipo departamental durante los próximos días.

Temas de la nota

