Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado

El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó en la tarde de este viernes al motociclista de 27 años que atropelló en el barrio Cerrito de la Victoria. Su intención era interiorizarse sobre la salud del motociclista y dialogó con la madre del mismo, frente a quien se puso a disposición.

El siniestro ocurrió el jueves, sobre las 18:00 horas. El ministro circulaba por la calle Capitán Basilio, que tiene cartel de Pare, y según constató Subrayado, aminoró la marcha pero siguió y la moto que iba por León Pérez chocó contra su vehículo. La libreta de conducir del jerarca estaba vencida y fue multado.

En este momento, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. Fue intervenido quirúrgicamente este jueves, tras sufrir una fractura de cadera. Fiscalía de Flagrancia investiga el caso y ordenó diligencias.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/2014818491035951479&partner=&hide_thread=false Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló ayer, en Cerrito de la Victoria. El motociclista permanece internado. @Guillelorenzo20



