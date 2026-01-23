El ministro del Interior, Carlos Negro, visitó en la tarde de este viernes al motociclista de 27 años que atropelló en el barrio Cerrito de la Victoria. Su intención era interiorizarse sobre la salud del motociclista y dialogó con la madre del mismo, frente a quien se puso a disposición.
Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
El siniestro ocurrió en la tarde del jueves, en las calles Capitán Basilio y León Pérez, donde el ministro del Interior no respetó cartel de Pare. Tenía la libreta vencida.
El siniestro ocurrió el jueves, sobre las 18:00 horas. El ministro circulaba por la calle Capitán Basilio, que tiene cartel de Pare, y según constató Subrayado, aminoró la marcha pero siguió y la moto que iba por León Pérez chocó contra su vehículo. La libreta de conducir del jerarca estaba vencida y fue multado.
En este momento, el motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. Fue intervenido quirúrgicamente este jueves, tras sufrir una fractura de cadera. Fiscalía de Flagrancia investiga el caso y ordenó diligencias.
"En un país serio amerita renuncia inmediata", dijo Bianchi sobre siniestro de Carlos Negro con libreta vencida
