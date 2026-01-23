RECIBÍ EL NEWSLETTER
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana

OSE informa en un comunicado que por estos días el agua potable que llega a Montevideo y el área metropolitana puede tener “cambios de sabor y color”, aunque “sin afectación para la salud”. ¿Qué pasó?

Agua de OSE. Foto: FocoUy

OSE publicó un comunicado en las últimas horas en el que informa a la población de Montevideo y el área metropolitana que debido “a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal, lo cual provoca color en el agua bruta a potabilizar en la lanta de Aguas Corrientes”, en Canelones.

Por esto, “es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual en el agua distribuida, sin afectación para la salud”, señala el informe oficial.

Y finaliza: “Personal del Organismo ya se encuentra trabajando para la normalización del servicio. Mantendremos informada a la población sobre el avance del evento”.

diputado blanco comparo obras de ose con un nuevo antel arena, en comparecencia de ambiente a comision permanente
OSE
Agua de OSE. Foto: FocoUy
