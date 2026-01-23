OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana

OSE publicó un comunicado en las últimas horas en el que informa a la población de Montevideo y el área metropolitana que debido “a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal, lo cual provoca color en el agua bruta a potabilizar en la lanta de Aguas Corrientes”, en Canelones.
Por esto, “es posible que se detecten cambios en el sabor y color habitual en el agua distribuida, sin afectación para la salud”, señala el informe oficial.
Y finaliza: “Personal del Organismo ya se encuentra trabajando para la normalización del servicio. Mantendremos informada a la población sobre el avance del evento”.
