OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana

OSE publicó un comunicado en las últimas horas en el que informa a la población de Montevideo y el área metropolitana que debido “a las intensas lluvias registradas en la cuenca del río Santa Lucía, se ha detectado la presencia de materia orgánica proveniente de sedimentos por encima de lo normal, lo cual provoca color en el agua bruta a potabilizar en la lanta de Aguas Corrientes”, en Canelones.