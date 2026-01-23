Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida

Imagen de la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, donde ocurrió el siniestro. Foto: Mariana Gabetti

El ministro del Interior Carlos Negro chocó a un motociclista cuando conducía su vehículo particular. Tenía la libreta de conducir vencida.

El motociclista fue asistido en el lugar y trasladado a un centro asistencial. De acuerdo al Ministerio del Interior, sufrió luxación de rodilla y cadera, y está fuera de peligro.

La cartera informó este viernes que el siniestro ocurrió sobre las 18:00 horas del jueves, en León Pérez esquina Capitán Basilio Araujo, en el barrio Cerrito.

En ese punto hay un cartel de Pare en la calle Basilio Araujo, por la que circulaba el ministro. Según supo Subrayado, Negro aminoró la marcha al llegar a la esquina pero continuó y por León Pérez circulaba la moto a alta velocidad.

Tras el control de documentación y constatar que la libreta estaba vencida, Negro recibió una multa.

La Fiscalía a cargo del caso es de Flagrancia, de 14º Turno, a cargo de Viviana Maqueira, quien dispuso diligencias.

En diálogo con Subrayado, vecinos de la zona reclaman que pongan lomadas en esa esquina y que repongan cartel de Pare del otro sentido de la calle Basilio Araujo.