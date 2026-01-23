Orsi y Lacalle Pou son los líderes políticos de mejor imagen del país, según Equipos Consultores

El presidente Yamandú Orsi y el expresidente Luis Lacalle Pou son los líderes políticos de mejor imagen del país. Son los únicos que recogen saldo positivo, con niveles altos de “simpatías” y relativamente bajos de “antipatías”, según la encuesta de Equipos Consultores .

La popularidad de un líder político es un concepto que abarca diferentes elementos. Por un lado, en el lenguaje común, a veces se lo asocia al nivel de conocimiento: alguien “popular” sería alguien conocido por mucha gente. Pero, en el análisis de opinión pública sobre trayectorias políticas, “popularidad” implica también tener en cuenta otros elementos. El más importante es no solo ser conocido sino también apreciado. La proporción de “simpatías” (u opinión positiva) que recibe un líder político es, entonces, un dato central. También, por supuesto, es necesario considerar el nivel de rechazo o “antipatía”. Puede afirmarse que la combinación de estos elementos (conocimiento, aprecio, y rechazo) constituye el núcleo de la imagen pública de un líder político.

Por otra parte, no debe confundirse popularidad con otros conceptos. En primer lugar, la popularidad no es intención de voto. Que un dirigente político reciba opiniones positivas, no significa que estas adhesiones puedan transformarse en un voto concreto para un cargo electivo. Las últimas décadas han mostrado múltiples ejemplos en los que líderes políticos de alta popularidad no capitalizan su imagen en apoyos electorales. En segundo lugar, la popularidad no es evaluación de gestión. Por ejemplo, en el caso del presidente Yamandú Orsi (como se ha analizado en encuestas previas de Equipos Consultores), su popularidad no es igual a su evaluación de gestión (aunque, por supuesto, se nutre de esta). Lo mismo vale para el expresidente Lacalle Pou: su popularidad actual no es igual a la evaluación que tuvo como presidente, y lo mismo debe decirse para el resto de los líderes evaluados (ministros, senadores, etc). La imagen pública (“popularidad”) es más compleja y más abarcadora que la evaluación puntual de un desempeño en un cargo determinado.

Equipos consultores relevó la opinión de los uruguayos sobre 28 líderes políticos, y presenta aquí un resumen basado en los 15 más destacados en cada uno de los indicadores analizados.

Los más conocidos

Hay varios líderes políticos que cuentan con un conocimiento muy amplio por parte de los uruguayos. Los primeros lugares los ocupan presidentes y vicepresidentes, actuales y anteriores. Luis Lacalle Pou, Yamandú Orsi, Carolina Cosse y Lucía Topolansky son los líderes más reconocidos por la población. En un segundo escalón se encuentran tres senadores y un ex senador (todos ellos con antecedentes de candidaturas presidenciales): Álvaro Delgado, Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos y Pedro Bordaberry. Por debajo se ubica la ex vicepresidenta Beatriz Argimón, y luego otras figuras como la senadora Blanca Rodríguez, el intendente de Montevideo Mario Bergara, el excandidato a presidente por el Partido Independiente Pablo Mieres, y los senadores Óscar Andrade, Martín Lema y Javier García, que cierran el listado de los líderes políticos más conocidos del país.

02

Los más apreciados

Cuando se mira el ranking de “simpatías”, algunos nombres se mantienen, y otros cambian. Como ya se dijo, no es lo mismo ser conocido que ser apreciado. El expresidente Luis Lacalle Pou y el presidente Yamandú Orsi son los líderes de mayor aprecio del país. Si bien ninguno alcanza al 50% de la población (cifra históricamente muy difícil para los líderes políticos), están muy cerca, y con una diferencia amplia sobre el resto. Luego se encuentra un conjunto de líderes que tienen aprecios cercanos a la tercera parte de la población, encabezados por Lucía Topolansky, y luego integrado por Carolina Cosse, Pedro Bordaberry, Andrés Ojeda, Blanca Rodríguez y Beatriz Argimón. Por último, otro “pelotón” de líderes están en el eje de entre 20% y 25%: los senadores del Partido Nacional Álvaro Delgado, Martín Lema y Javier García, y dirigentes frenteamplistas con roles ejecutivos diversos: el Intendente Mario Bergara, el Secretario de Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez, el Ministro de Economía Gabriel Oddone, y la Ministra de Salud Cristina Lustemberg, que cierran la lista de los 15 más valorados. Muy cerca de estos últimos se ubican varios otros líderes políticos del país, que quedaron fuera de este ranking por poco, incluso en algunos casos por decimales.

03

Los de más rechazo

Cuando se analizan los rechazos hacia los líderes políticos, el listado lógicamente cambia. El líder que recibe más niveles de “antipatías” entre los uruguayos es el exsenador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Luego, bastante más abajo, aparecen el senador Óscar Andrade, la vicepresidenta Carolina Cosse, y el diputado Gustavo Salle. También Álvaro Delgado, Pablo Mieres, el Ministro Juan Castillo, Lucía Topolansky, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry reciben opiniones negativas del 40% o más. Algunos otros dirigentes están cerca, pero algo por debajo del 40%: Martín Lema, Mario Bergara, Blanca Rodríguez, Javier García y Fernando Pereira.

Ha de notarse que en algunos casos, hay dirigentes políticos que aparecen al mismo tiempo entre los 15 de más “simpatías”, y los 15 de más “antipatías”. Son líderes que tienen una imagen polarizada, con un núcleo fuerte de adeptos y un núcleo fuerte de opinión negativa. Unos pocos líderes (como Orsi y Lacalle Pou como los más destacados) aparecen entre los positivos, pero reciben bajo rechazo. Y en otros casos, ocurre lo contrario: líderes que no están entre los de mayor aprecio, sí aparecen entre los más rechazados.

04

El saldo neto

Una forma habitual de resumir la información de popularidad es el “saldo neto”, que es la resta entre las “simpatías” y las “antipatías”. Cuando se mira la información desde esta perspectiva, vuelve a quedar claro el lugar diferencial de Yamandú Orsi y Luis Lacalle Pou: son los únicos líderes políticos con saldo positivo. Por debajo de ellos, hay un grupo de líderes con saldo negativo, pero inferior a 10 puntos. Entre ellos los Ministros Gabriel Oddone y Cristina Lustemberg, las ex vice-presidentas Lucía Topolansky y Beatriz Argimón, y los senadores Blanca Rodríguez y Pedro Bordaberry. Varios nombres ya mencionados entre los líderes de alta “simpatía” completan el top 15 de líderes con mejor saldo neto: Ojeda, Cosse, Bergara, Lema, Javier García y Alejandro Sánchez. También aparece el nombre del Ministro Carlos Negro, que, si bien no está entre los de mayor conocimiento ni simpatía, recibe bajo rechazo en términos relativos.

05

Los bloques políticos

Los datos presentados anteriormente reflejan la opinión del conjunto de la población. Pero, como es habitual, cuando se miran los dos grandes bloques políticos de nuestro país, las diferencias son notorias. Los líderes que tienen saldo neto positivo en un bloque, por lo general tienen saldo negativo en el contrario (con diferentes énfasis).

Dentro de los votantes del Frente Amplio, Yamandú Orsi tiene un saldo neto muy alto (70 puntos), y luego lo siguen Lucía Topolansky, Carolina Cosse y Blanca Rodríguez con cerca de 40. Dentro de los votantes de los partidos de la Coalición Republicana, Luis Lacalle Pou tiene un saldo muy amplio (idéntico al de Orsi entre los frenteamplistas), y luego aparecen Andrés Ojeda, Pedro Bordaberry, Beatriz Argimón, Javier García y Martín Lema. Todos ellos, cuando se miran los datos en el bloque político rival tienen, en mayor o menor medida, saldos negativos.

Los que tienen menos marcada esa diferencia son los tres Ministros (Gabriel Oddone, Cristina Lustemberg y Carlos Negro), quienes, al ser relativamente menos conocidos que los lideres anteriores, tienen menores niveles de aprecio entre los propios y al mismo tiempo menores niveles de rechazo entre los ajenos, con saldos netos (positivos y negativos) menos intensos que el resto de los líderes.

06

07

FICHA TÉCNICA

El presente informe fue elaborado sobre la base de una encuesta realizada por Equipos Consultores entre el 18 de noviembre al 2 de diciembre de 2025.

El universo de estudio de las encuestas presenciales fueron todas las personas de 18 años y más, residentes en el país. El tamaño muestral efectivo fue de 706 casos. El margen de error máximo esperado para una encuesta de 706 casos es de +- 3.7%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.

Las personas encuestadas de forma presencial fueron seleccionadas del total en base a una muestra estratificada, probabilística, multietápica de hogares, que utiliza cuotas de sexo y edad para la elección final del entrevistado.

Los resultados fueron ajustados según sexo, edad, zona, nivel educativo, condición de ocupación, tipo de vivienda y voto anterior de los encuestados.

La encuesta regular de Equipos Consultores es financiada por múltiples clientes: medios de comunicación, organizaciones sociales, empresas privadas, organismos internacionales y partidos políticos, entre otros.

Preguntas aplicadas:

- Ahora le voy a nombrar algunos personajes públicos, y le voy a pedir que me diga, en primer lugar, si los conoce o no, y si los conoce su simpatía hacia ellos. En una escala que va de 0 a 10. Si Ud. siente mucha simpatía puede dar un 10, si por el contrario no le tiene nada de simpatía puede dar un 0. Así, 5 será ni simpatía ni antipatía, y por supuesto también puede dar valores intermedios según le tenga más o menos simpatía.