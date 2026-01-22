Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"

Laura Alonsopérez , esposa del presidente Yamandú Orsi, fue invitada por la comparsa inclusiva Balelé para participar en el desfile inaugural del Carnaval 2026 por la avenida 18 de Julio.

"Feliz Carnaval para todos, gracias por estar", dijo en diálogo con Subrayado. La bailarina y coreógrafa destacó que tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas.

Consultada sobre si hace mucho que está vinculada a la comparsa, Alonsopérez comentó que fue a un ensayo para conocer el proyecto y la invitaron a salir en el desfile. "Me pareció interesante", señaló.

Por su parte, Paula la directora de Balelé dijo que la bailarina conocía la comparsa y dada la empatía y la humanidad de ella la llevaron a acercarse.

"Cuando vio y se encontró con personas ciegas y con otras discapacidades, sintió el deseo de tener más conocimiento y ella como docente de danza, para nosotros es importantísimo que nos pueda aportar de sus conocimientos", expresó.