Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

El precio del dólar en pesos uruguayos subió fuerte este viernes luego que el Banco Central anunciara que tomará medidas el lunes en una reunión anticipada del Comité de Política Monetaria (Copom).

El dólar había cerrado el jueves en $ 37,30 en el mercado interbancario, lo que era el precio más bajo de los últimos seis años; el antecedente de un precio tan bajo era del 16 de enero de 2020.

Este viernes seguía la tendencia y llegó a operarse en $ 37, lo que no ocurría desde 2019, y eso se dio en medio de críticas al gobierno del sector exportador y dirigentes de gremiales rurales.

Cuando faltaban diez minutos para las 12 horas de este viernes, el Banco Central comunicó que la sesión del Comité de Política Monetaria prevista para el 12 de febrero se adelantaba para el lunes próximo y que las medidas que se adopten ese día serán comunicadas a las 13 horas.

Tras ese anuncio, el precio comenzó a aumentar y cerró el mercado en $ 38, lo que es una suba fuerte, de 1,9%, respecto al día de ayer.

El BCU indicó que “la decisión responde a los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual”.