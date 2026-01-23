RECIBÍ EL NEWSLETTER
ECONOMÍA

Tras caída del dólar a precio más bajo desde 2020, el BCU anunció medidas y hoy subió casi 2%

Este viernes había llegado a operar a 37 pesos y tras el anuncio oficial comenzó a subir de nuevo.

BCU-FACHADA-BANCO-CENTRRAL.jpg

El precio del dólar en pesos uruguayos subió fuerte este viernes luego que el Banco Central anunciara que tomará medidas el lunes en una reunión anticipada del Comité de Política Monetaria (Copom).

El dólar había cerrado el jueves en $ 37,30 en el mercado interbancario, lo que era el precio más bajo de los últimos seis años; el antecedente de un precio tan bajo era del 16 de enero de 2020.

Este viernes seguía la tendencia y llegó a operarse en $ 37, lo que no ocurría desde 2019, y eso se dio en medio de críticas al gobierno del sector exportador y dirigentes de gremiales rurales.

Foto: FocoUy. 
Seguí leyendo

La demanda laboral creció 15,1% en 2025, según consultora

Cuando faltaban diez minutos para las 12 horas de este viernes, el Banco Central comunicó que la sesión del Comité de Política Monetaria prevista para el 12 de febrero se adelantaba para el lunes próximo y que las medidas que se adopten ese día serán comunicadas a las 13 horas.

Tras ese anuncio, el precio comenzó a aumentar y cerró el mercado en $ 38, lo que es una suba fuerte, de 1,9%, respecto al día de ayer.

El BCU indicó que “la decisión responde a los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PUNTA DEL ESTE

Salió en moto de agua el jueves de noche y no volvió; lo encontraron este viernes y no quería ser asistido
ESPOSA DEL PRESIDENTE ORSI

Laura Alonsopérez en la previa del desfile de Carnaval: "Tendría que enseñarse candombe en todas las escuelas"
EL CARMEN-DURAZNO

Adolescente de 14 años que conducía una camioneta murió tras despistar y volcar en ruta 19
¿A QUÉ SE DEBE?

OSE informa "cambios en el sabor y color habitual en el agua" potable que llega a Montevideo y el área metropolitana
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida

Te puede interesar

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado video
FISCALÍA INVESTIGA EL CASO

Ministro Carlos Negro visitó este viernes al joven que atropelló en Cerrito de la Victoria, que permanece internado
Imagen de la esquina de León Pérez y Capitán Basilio Araujo, donde ocurrió el siniestro. Foto: Mariana Gabetti
MINISTRO DEL INTERIOR

Carlos Negro chocó con un motociclista en Cerrito de la Victoria y tenía la libreta vencida
Testigo del siniestro de Negro: León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina, dijo video
VECINOS RECLAMAN CARTEL DE PARE

Testigo del siniestro de Negro: "León Pérez es preferencial y nunca paró en la esquina", dijo

Dejá tu comentario