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Comisión Disciplinaria de la AUF

Peñarol fue sancionado por incidentes del clásico: quita de 1 punto, 150 UR, 4 partidos a puertas cerradas en el CDS y 4 sin hinchas en otra cancha

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol promulgó este miércoles el fallo por los incidentes ocurridos en el partido clásico del 30 de agosto.

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Peñarol fue sancionado con la quita de 1 punto, el pago de 150 UR, la prohibición de jugar en el estadio Campeón del Siglo 4 partidos como local y fuera del CDS no podrá llevar a su público.

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol sancionó a Peñarol por los incidentes ocurridos en el partido clásico del pasado domingo 30 de agosto.

La quinta del punto se aplicará en el Torneo Clausura. El monto a pagar es de $288.516.000.

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Los incidentes

Los hinchas de Peñarol debían esperar a que saliera el ómnibus de Nacional para retirarse, pero comenzaron a apedrear a la Policía. En ese contexto, los efectivos utilizaron balas de goma.

El jefe de Policía de Montevideo sostuvo que los hinchas de Peñarol tenían oculta pirotecnia en una pieza que estaba escondida detrás de una pared revocada.

“Lo que es claro es que nos empezaron a agredir, hubo que protegerse”, dijo Alfredo Clavijo sobre los incidentes en el Campeón del Siglo que llevaron a los efectivos a disparar balas de goma. Cinco personas fueron detenidas y cuatro policías sufrieron lesiones leves.

"El operativo se dio dentro de lo planificado, se fueron cumpliendo las diferentes etapas. Entendemos que el desarrollo fue con normalidad, hasta el final del partido, que la hinchada de Peñarol, sobre la Cataldi, comenzó a realizar daños en unos baños, y hubo que intervenir", dijo el jefe de Policía y describió como "muy hostil" el comportamiento de estas personas.

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