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OPERACIÓN MANANTIAL

Desarticulan organización que plantaba marihuana en campo de Rivera; incautan 355 plantas y hay tres detenidos

Se realizaron seis allanamientos en la ciudad de Rivera y en la zona rural del departamento. Además, incautaron una escopeta, una pistola con la numeración limada, una chumbera, dos camionetas y una moto, entre otros elementos.

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La Policía Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a la producción de marihuana que operaba en un campo en el departamento de Rivera.

La Operación Manantial estuvo a cargo de la Regional Norte de la Dirección de Investigaciones con el apoyo de la Dirección General de Operaciones Especiales (DIGOE), la Dirección Nacional de Aviación de la Policía y la Brigada Departamental de Seguridad Rural en coordinación con la Fiscalía semiespecializada de 3º turno de Rivera.

Este miércoles, se realizaron seis allanamientos en la ciudad de Rivera y en la zona rural del departamento. En el procedimiento, se incautaron 355 plantas de cannabis y cinco bolsas de nailon con 4,732 kilos de marihuana. Además, se incautaron una escopeta, una pistola con la numeración limada, una chumbera, dos camionetas y una moto, entre otros elementos.

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Un joven de 24 años, sin antecedentes penales, y un hombre de 32 y una mujer de 61 años, ambos con antecedentes, fueron detenidos y permanecen a disposición de la Fiscalía.

El director de la Policía Nacional, José Azambuya, destacó el patrullaje y la intervención coordinada de la Regional Norte como parte de la estrategia del Ministerio del Interior en el combate a grupos criminales que actúan en las fronteras. Recordó la incautación la semana pasada de 408 kilos de cocaína y pasta base en Artigas.

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