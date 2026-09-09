La Policía incautó este miércoles un fusil de asalto tipo AR-15 y una pistola Glock con tres cargadores caracol con capacidad para unas cien municiones cada uno, que transforman la pistola en un subfusil. Hay cuatro detenidos en el marco de este procedimiento.
Investigación por joven desaparecido llevó a incautar fusil de asalto, cargadores caracol y otras armas; hay detenidos
La incautación fue durante allanamientos en una vivienda que está en inmediaciones de Romeo Gavioli y Arturo Senes. La Policía presumía que ahí estaba el joven ausente.
La incautación fue durante allanamientos realizados por personal policial en inmediaciones de Romeo Gavioli y Arturo Senes, en Villa Sarandí, cerca de Paso de la Arena.
La investigación comenzó por la desaparición de un joven de Villa Sarandí el 29 de agosto. La Policía tenía información de que este podía estar en la vivienda allanada este miércoles, pero no lo encontró y sí dio con el arsenal.
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Además del fusil, la pistola y el cargador caracol, hay también un kit que convierte una glock, en un subfusil, y un collar para metralleta.
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