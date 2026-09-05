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FECHA 5 DEL CLAUSURA

Con dobletes de Leandro Umpiérrez y Matías Arezo, Peñarol goleó 4-0 a Danubio de vista en Jardines

Umpiérrez, de cabeza, abrió la cuenta a los 16'. Arezo a los 10' del complemento anotó el segundo y el tercero llegó un minuto después. La victoria carbonera con goleada la sello nuevamente Umpiérrez a los 15'.

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Peñarol goleó 4-0 a Danubio en su visita a Jardines del Hipódromo este sábado de tarde por la fecha 5 del Torneo Clausura.

Leandro Umpiérrez, de cabeza, a los 16 minutos del primer tiempo abrió el marcador para los aurinegros.

Luego, en el segundo tiempo, a los 10 minutos anotó Matías Arezo y, un minuto después, marcó el tercero para los dirigidos por Diego Aguirre. La victoria carbonera con goleada fue sellada por Leandro Umpiérrez, a los 15 minutos del complemento.

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Danubio 0: Mauro Goicoechea, Emiliano Velázquez, Mauro Brasil, Tomás Cavanagh, Facundo Balatti, Iván Rossi, Joaquín Trasante, Enrique Femia, Mateo Peralta, Ivo Costantino y Sebastián Fernández. DT. Leonel Rocco.

Peñarol 4: Washington Aguerre, Lucas Ferreira, Mauricio Lemos, Maximiliano Olivera, Eduardo Darias, Eric Remedi, Nicolás Fernández, Thiago Espinosa, Cristian Jaime, Leandro Umpierrez y Matías Arezo. DT. Diego Aguirre.

Fotos: Agencia FocoUy

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