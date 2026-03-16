Penalista explicó cómo es el proceso judicial de Marset en Estados Unidos; los próximos pasos y la pena que enfrenta

El abogado penalista Ignacio Barlocci explicó cómo es el proceso judicial al que se somete el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Estados Unidos , donde es acusado de lavado de activos a través del sistema financiero de ese país.

Marset compareció este lunes ante un juez federal en Alexandria (Virginia) . Barlocci indicó que en esta primera jornada se realizó el control de detención, donde se verificó que no se haya ejercido violencia, que haya mediado una orden judicial legítima y los cargos por los que se le acusa, los que podrán modificarse en el transcurso del proceso.

El uruguayo está acusado de un delito de conspiración para el lavado de activos, que implicaría una pena de 5 años de prisión. La estructura procesal del estado de Virginia indica que se continuará investigando y que el imputado podrán aportar pruebas y evidencias para eventualmente demostrar su inocencia.

Luego, se evaluará la licitud de las pruebas de cada imputado y de la Fiscalía, para que un jurado popular analice las pruebas que resultaron del proceso y emita un veredicto. Barlocci estimó que si bien el tiempo aproximado de los juicios en los tribunales de Virginia es de 14 meses, el caso de Marset podría reducirse al año 2026.

"Acá se abre una investigación y con esa investigación eventualmente se pueden detectar nuevos hechos de apariencia delictiva; y si Fiscalía entiende que detectó un nuevo hecho de apariencia delictiva y tiene evidencias que lo respalden, puede solicitar que se amplíen esos cargos; y luego será un juez federal quien entenderá si Fiscalía reunió por lo menos indicios que den cuenta de que se hayan cometido otros hechos de apariencia delictiva", explicó.