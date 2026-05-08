El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que espera "esta noche" la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.
Donald Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto
"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas frente a la Casa Blanca.
"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.
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