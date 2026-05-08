RECIBÍ EL NEWSLETTER
CASA BLANCA

Donald Trump dice que espera "esta noche" una respuesta de Irán a su propuesta para poner fin al conflicto

"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo el presidente de Estados Unidos a los periodistas frente a la Casa Blanca.

AFP

AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que espera "esta noche" la respuesta de Irán a la última propuesta de Washington sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

"Supuestamente voy a recibir una carta esta noche, así que veremos qué pasa", dijo Trump a los periodistas frente a la Casa Blanca.

En desarrollo.

Donald Trump informó un alto al fuego entre Ucrania y Rusia. Foto: AFP
Seguí leyendo

Habrá un alto al fuego de tres días entre Rusia y Ucrania, informó Trump  

Temas de la nota

Lo más visto

Ministerio del Interior
PASO DE LOS TOROS

Incautaron más de 100 tarjetas de débito utilizadas para retirar dinero de cajeros; hay un condenado
Agustina pérez, experta en ciberseguridad

Damnificada por ciberataque a Antel hizo denuncia penal y reclamó saber qué datos fueron vulnerados
SALUD PÚBLICA

MSP dispuso retiro de productos de limpieza de una marca brasileña y exhorta a la población a no utilizarlos
ADOLESCENTE DETENIDO

Final feliz: María José recuperó a Darko, su bulldog francés de un año robado en la zona del Parque Rodó
LA HISTORIA DE JUAN

Vivió años en la calle y el invierno pasado recurrió a dispositivos por el frío; ahora brinda servicio en los centros

Te puede interesar

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS

Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas
Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
INSTANCIA SUSPENDIDA ESTA SEMANA

Audiencia judicial que discutirá las medidas cautelares de Moisés Martínez se realizará el martes 12
Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes
MÁS DEPORTE QUE NUNCA

Los 104 partidos del Mundial se verán en TCC con la incorporación de tres nuevas señales de deportes

Dejá tu comentario