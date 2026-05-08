Operativo por frío extremo: 2.856 personas asistidas en Montevideo y 824 en el interior; hubo 7 internaciones compulsivas

El Sistema Nacional de Emergencias informó que este jueves en el operativo alerta roja por frío extremo se brindó asistencia a 2.856 personas, 2.032 en Montevideo y 824 en el interior.

De ese total, 2.587 recibieron atención en los refugios del Mides y 269 en los Centros de Evacuación. En el Polideportivo de la Escuela Nacional de Educación Policial asistieron 120 personas, 47 utilizaron el Servicio de Transporte y Mantenimiento del Ejército y hubo 7 internaciones compulsivas.

Dos personas recibieron asistencia médica.

A partir de este viernes se amplía a 420 las plazas disponibles en los centros de evacuación de Montevideo y se habilita un nuevo Centro de Evacuación en el barrio Aguada con capacidad inicial de 150 plazas.