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NARCOTRAFICANTE URUGUAYO

Sebastián Marset compareció ante juez de Estados Unidos; jerarca boliviano informó que el uruguayo declaró

"Si es condenado, Marset se enfrenta a hasta 20 años de cárcel", señala un comunicado del Departamento de Justicia.

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El narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, capturado la semana pasada en Bolivia y extraditado a Estados Unidos, compareció ante un juez estadounidense, informó este lunes el Departamento de Justicia.

Considerado uno de los capos más buscados en Sudamérica, Marset fue presentado ante el tribunal federal en Alexandria (Virginia, este) bajo cargos de lavado de dinero a través del sistema financiero estadounidense.

El director antidrogas del gobierno de Bolivia, Ernesto Justiniano, dijo a El Deber que Marset declaró, aunque no trascendió el contenido. "Sabemos que ha declarado, los detalles no los podemos dar, obviamente, todavía", aseguró.

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Marset, de 34 años, estaba prófugo desde 2023 y presuntamente circulaba por Venezuela, Paraguay y Brasil, antes de ser detenido el viernes en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra.

Junto a su socio, el uruguayo Federico Santoro, alias "Capitán", Marset es sospechoso de haber dirigido una red que habría enviado al menos 16 toneladas de cocaína a Europa.

Santoro fue detenido y condenado en julio de 2025 a 15 años de cárcel en Estados Unidos.

"Si es condenado, Marset se enfrenta a hasta 20 años de cárcel", explicó el comunicado del Departamento de Justicia.

Marset, que tuvo una breve carrera como futbolista profesional, también es sospechoso de encargar en 2022 el asesinato del fiscal antidrogas paraguayo Marcelo Pecci.

El fiscal estaba de luna de miel en una isla del Caribe colombiano en 2022 cuando dos hombres se le acercaron en una moto acuática y le dispararon frente a su esposa.

FUENTE: Con información de AFP

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