RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAYA DEL CERRO

Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad

En las costas de Montevideo está el estuario, donde la transición de aguas es normal y trae consigo el cambio en la salinidad que afecta a las especies.

mortandad-de-peces-en-el-cerro-de-montevideo

Se registran ejemplares de peces muertos en las costas de Montevideo, principalmente en la playa del Cerro. Sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles una cooperativa que trabaja con la Intendencia de Montevideo comenzó a limpiar. Un equipo de Subrayado dialogó con los vecinos, que de todas maneras bajaron a disfrutar de la playa, y también con una bióloga que explicó la situación.

El aumento en la salinidad explica la muerte de los peces que son de agua dulce. El incremento considerado “brusco” está dentro de los márgenes normales, pero generó una variación de más de 200% que ocasionó la mortandad.

"El origen acá lo primero que se supone, dados los resultados de análisis, es un cambio brusco de salinidad. Y más allá de eso, al caracterizar las especies, se vio que todas son de agua dulce. Por lo tanto, cuando se encuentran con una masa de agua con una salinidad más elevada de lo que pueden soportar, no se pueden adaptar y se mueren", indicó la experta Patricia Correa, bióloga especialista en peces.

Dinara
Seguí leyendo

Mortandad de peces en playas La Mulata y Verde: "Puede atribuirse a un cambio brusco de salinidad", indicó la Dinara

Explicó además que los cambios bruscos en Montevideo son normales por ser un estuario. "El estuario es una forma de transición, de cambios, y las especies están adaptadas por región, según las condiciones del medio. Estas especies eran todas dulceacuícolas. Por lo tanto venían de la zona de baja salinidad y estaba extendida hacia la zona de lo que es más un estuario que es cambiante". Con el cambio del viento y aumento de la salinidad, las especies sufrieron el efecto.

EXPLICACIÓN MORTANDAD

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
"NO HABRÁ DESPIDOS INMEDIATOS"

BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
DESPIDOS EN URUGUAY

Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

Dejá tu comentario