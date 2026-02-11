Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad

Se registran ejemplares de peces muertos en las costas de Montevideo, principalmente en la playa del Cerro. Sobre las 9:00 de la mañana de este miércoles una cooperativa que trabaja con la Intendencia de Montevideo comenzó a limpiar. Un equipo de Subrayado dialogó con los vecinos, que de todas maneras bajaron a disfrutar de la playa, y también con una bióloga que explicó la situación.

El aumento en la salinidad explica la muerte de los peces que son de agua dulce. El incremento considerado “brusco” está dentro de los márgenes normales, pero generó una variación de más de 200% que ocasionó la mortandad.

"El origen acá lo primero que se supone, dados los resultados de análisis, es un cambio brusco de salinidad. Y más allá de eso, al caracterizar las especies, se vio que todas son de agua dulce. Por lo tanto, cuando se encuentran con una masa de agua con una salinidad más elevada de lo que pueden soportar, no se pueden adaptar y se mueren", indicó la experta Patricia Correa, bióloga especialista en peces.

Explicó además que los cambios bruscos en Montevideo son normales por ser un estuario. "El estuario es una forma de transición, de cambios, y las especies están adaptadas por región, según las condiciones del medio. Estas especies eran todas dulceacuícolas. Por lo tanto venían de la zona de baja salinidad y estaba extendida hacia la zona de lo que es más un estuario que es cambiante". Con el cambio del viento y aumento de la salinidad, las especies sufrieron el efecto. EXPLICACIÓN MORTANDAD

Temas de la nota peces

Montevideo