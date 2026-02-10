"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; una nueva ola de calor comienza a gestarse", anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros que las lluvias se registrarán el jueves en la mañana en las zonas sur y este del país y que a partir del comienza una nueva ola de calor en todo el país.

" Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor, una nueva ola de calor comienza a gestarse en todo el país", destacó y descartó las precipitaciones en todo el territorio durante estos días.

Cisneros dijo que el jueves sobre el mediodía tiende a despejarse y que a partir del viernes vuelve el calor a todo el país.

Seguí leyendo BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo

"La única lluvia prevista es el día jueves que puede ser un poquito más importante sobre el norte, es muy baja la probabilidad de lluvias al sur del Río Negro", indicó.

El meteorólogo señaló que a partir del viernes las temperaturas serán de 40° a 42° en el norte, de 37° a 39° en el resto del país y de 32° a 35° en la zona costera.