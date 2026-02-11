Delincuente de 20 años detenido en megaoperativo en el Marconi fue imputado por dos homicidios

Un delincuente de 20 años que había sido detenido el martes a mediodía en el marco del megaoperativo con varios allanamientos simultáneos en el barrio Marconi fue imputado por dos homicidios, ocurridos el 14 de diciembre y el 5 de enero.

En el primero de los crímenes, un hombre de 35 años fue asesinado a tiros en Guarapirú y Chifflet; en el segundo, un joven de 19 años fue ultimado en Marcelino Pérez y Aníbal Ciocca, en el barrio Nuevo Ellauri, lindero al Marconi, cuando caminaba desde el almacén a su casa.

Este miércoles, la Fiscalía de Homicidios de 1º turno, a cargo de Sabrina Flores, logró la imputación del joven de 20 años por un delito de homicidio muy especialmente agravado por el concurso, en concurso formal con un delito de porte de armas de fuego en lugares públicos y un delito de porte de arma de fuego por reincidente. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva por 120 días, mientras continúa la investigación, informó Fiscalía.

En el marco de la Operación Oasis, 180 efectivos de diversas reparticiones en 32 vehículos policiales realizaron 19 allanamientos simultáneos en el barrio.

El resultado del procedimiento fue la detención de cinco personas en el marco de la investigación de tres homicidios ocurridos en diciembre y en enero. Entre los detenidos, hay dos adolescentes de 15 años, dos de 17 y un joven de 20 años. Los adolescentes permanecen a disposición de las fiscalías especializadas de 1º y 3º turno.

Además, la Policía incautó 31 celulares, dos tablets, una moto adulterada, dos pistolas Glock y una escopeta calibre 12, más de 400 municiones de diversos calibres, y 58 cartuchos calibre 12 sin detonar.