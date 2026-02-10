RECIBÍ EL NEWSLETTER
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay

El presidente de la CUTI habló de una situación de pérdida de competitividad en general de todo el sector de servicios y no solo el tecnológico.

cuti-perea-basf-despidos

Desde la CUTI, aguardan por el anuncio formal con la comunicación por parte de la empresa. Perea indicó que el tema genera gran preocupación y recordó la situación vivida con la empresa estadounidense de software UKG, que anunció en noviembre el cierre de sus operaciones en Uruguay y el despido de 300 trabajadores.

Perea sostuvo que BASF ya había planteado durante el Foro de Servicios Globales organizado por Uruguay XXI a fines del año pasado la suba de costos por el desfasaje entre el crecimiento de los costos que se actualizan en pesos y la baja en la cotización del dólar. "Realmente, eso hace una brecha que está afectando fuertemente la competitividad y nos lo advertía BASF, entre otras empresas", afirmó. "Es una situación que creemos que no es puntual de la empresa, creemos que es general de la estructura de costos del país", agregó.

cremacion de mascotas: crece la tendencia en uruguay; muchos buscan transformar su ausencia, en presencia
Seguí leyendo

Cremación de mascotas: crece la tendencia en Uruguay; muchos buscan transformar su ausencia, en presencia

El titular de la CUTI refirió a una situación de pérdida de competitividad en general de todo el sector de servicios y no solo el tecnológico. Reclamó por la aplicación tardía de políticas activas en materia monetaria por parte del gobierno ante una situación compleja de depreciación del dólar desde hace varios años.

"Claramente, es una situación que nos afecta a todos y creo que estamos muy lejos de una situación puntual de una empresa. Creo que estamos en una situación coyuntural del país", apuntó.

Temas de la nota

Lo más visto

video
BASF Services Americas

Importante empresa de servicios inicia fuerte reducción de personal
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
Accidente laboral

Un trabajador murió mientras armaba una estructura de hierro en una barraca en Las Piedras
Canelones

Doble homicidio en Las Piedras: hombres fueron atacados a tiros en plena calle
RÍO NEGRO

Camioneta con un tráiler cargado con colmenas estacionada en la banquina fue embestida por otro vehículo

Te puede interesar

Lubetkin entregó al Parlamento acuerdo Mercosur-UE; comisión comienza a trabajar el documento el próximo martes video
TRATAMIENTO PARLAMENTARIO

Lubetkin entregó al Parlamento acuerdo Mercosur-UE; comisión comienza a trabajar el documento el próximo martes
MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay video
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay
Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay video
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay

Dejá tu comentario