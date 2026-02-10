Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay

El presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), Amilcar Perea, fue consultado este martes por el proceso de reestructuración en la empresa BASF Services Americas, que implicará el despido de parte de la plantilla de trabajadores ocupados en Uruguay.

Desde la CUTI, aguardan por el anuncio formal con la comunicación por parte de la empresa. Perea indicó que el tema genera gran preocupación y recordó la situación vivida con la empresa estadounidense de software UKG, que anunció en noviembre el cierre de sus operaciones en Uruguay y el despido de 300 trabajadores.

Perea sostuvo que BASF ya había planteado durante el Foro de Servicios Globales organizado por Uruguay XXI a fines del año pasado la suba de costos por el desfasaje entre el crecimiento de los costos que se actualizan en pesos y la baja en la cotización del dólar. "Realmente, eso hace una brecha que está afectando fuertemente la competitividad y nos lo advertía BASF, entre otras empresas", afirmó. "Es una situación que creemos que no es puntual de la empresa, creemos que es general de la estructura de costos del país", agregó.

El titular de la CUTI refirió a una situación de pérdida de competitividad en general de todo el sector de servicios y no solo el tecnológico. Reclamó por la aplicación tardía de políticas activas en materia monetaria por parte del gobierno ante una situación compleja de depreciación del dólar desde hace varios años. "Claramente, es una situación que nos afecta a todos y creo que estamos muy lejos de una situación puntual de una empresa. Creo que estamos en una situación coyuntural del país", apuntó.

