La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) informó este martes a través de un comunicado que la aparición de peces muertos en la playa La Mulata y Playa Verde puede atribuirse a un cambio brusco de salinidad.
Mortandad de peces en playas La Mulata y Verde: "Puede atribuirse a un cambio brusco de salinidad", indicó la Dinara
La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos emitió un comunicado en el que explica que los valores de la salinidad del Río de la Plata "mostraron un cambio muy abrupto" los días 29 y 30 de enero.
El grupo interinstitucional y la Facultad de Ciencias pudo obtener los valores de salinidad del Río de la Plata, los cuales mostraron un cambio muy abrupto de salinidad (de 7,5 a 25 PSU en pocas horas) los días 29 y 30 de enero, manteniéndose la salinidad alta los días siguientes.
Dichos cambios afectaron a las poblaciones de peces de agua dulce. La inspección llevada adelante en el lugar identificó varias especies de peces muertos en avanzado estado de deterioro. Las mismas fueron dulce-acuícolas y comprendieron predominantemente al dorado Salminus brasiliensis, y en menor medida patí Luciopimelodus patí, machete Rhaphiodon vulpinus, y sábalo Prochilodus lineatus.
La notificación de la mortandad fue recibida el 1° de febrero y personal de la Dinara concurrió al lugar dando aviso al grupo de trabajo interinstitucional conformado por técnicos del Ministerio de Ambiente, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
