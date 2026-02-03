Mortandad de peces en playas La Mulata y Verde: "Puede atribuirse a un cambio brusco de salinidad", indicó la Dinara

Dinara

La Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) informó este martes a través de un comunicado que la aparición de peces muertos en la playa La Mulata y Playa Verde puede atribuirse a un cambio brusco de salinidad.

El grupo interinstitucional y la Facultad de Ciencias pudo obtener los valores de salinidad del Río de la Plata, los cuales mostraron un cambio muy abrupto de salinidad (de 7,5 a 25 PSU en pocas horas) los días 29 y 30 de enero, manteniéndose la salinidad alta los días siguientes.

Dichos cambios afectaron a las poblaciones de peces de agua dulce. La inspección llevada adelante en el lugar identificó varias especies de peces muertos en avanzado estado de deterioro. Las mismas fueron dulce-acuícolas y comprendieron predominantemente al dorado Salminus brasiliensis, y en menor medida patí Luciopimelodus patí, machete Rhaphiodon vulpinus, y sábalo Prochilodus lineatus.

La notificación de la mortandad fue recibida el 1° de febrero y personal de la Dinara concurrió al lugar dando aviso al grupo de trabajo interinstitucional conformado por técnicos del Ministerio de Ambiente, la Intendencia Municipal de Montevideo y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Informe Mortandad Peces 1 de febrero del 2026

