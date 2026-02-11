RECIBÍ EL NEWSLETTER
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14

La empresa indica que "tras nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa" se resolvió el cierre.

planta-de-rivera-conaprole

Conaprole informó este miércoles la decisión de la empresa de proceder al cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.

En un comunicado, la empresa indica que "tras nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa" se resolvió el cierre.

"Esta decisión deriva de las constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna, sin siquiera considerar las cuatro propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo en este período, propuestas que fueron todas aceptadas por la empresa con el espíritu de negociar y avanzar por el bien de trabajadores, consumidores y productores", agrega.

peces muertos en la costa de montevideo y la explicacion de una biologa especialista en el tema: la salinidad
Seguí leyendo

Peces muertos en la costa de Montevideo y la explicación de una bióloga especialista en el tema: la salinidad

Conaprole recuerda que en agosto de 2025, la asamblea de productores respaldó en forma unánime el cierre de la planta de Rivera ante reiteradas medidas gremiales que afectaron la producción, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones. Además, en los meses previos, se verificaron importantes pérdidas económicas, llegando incluso al derrame de leche como consecuencia de atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto.

A partir de ese momento y a pedido del sindicato, la planta pasó a ser un centro de distribución. "Sin embargo, desde entonces la conflictividad no sólo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos", afirma la empresa.

Conaprole sostiene que en los últimos meses se llevaron a cabo varios instancias de negociación en las que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó cuatro propuestas, las que fueron aceptadas por la empresa, pero ninguna por el sindicato.

La cooperativa asegura que las medidas gremiales se profundizaron con paros y trabajo a reglamento en sectores clave que impactaron en la producción en plena zafra. "La continuidad de estas medidas coloca además a Conaprole ante el riesgo cierto de tener que disponer de materia prima que no puede ser procesada, con la consecuente pérdida económica y el impacto negativo para toda la cadena láctea nacional, incluidos los productores cooperativistas, quienes ya han visto reducido el precio de su leche a partir del mes de enero", agrega.

"La decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera se adopta con ese criterio de responsabilidad. Asimismo, la Cooperativa mantendrá los mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados, en línea con lo ya definido oportunamente", concluye el comunicado de Conaprole que reafirma su compromiso "con el diálogo" y "con la construcción de un marco de paz laboral que permita proteger el trabajo, la producción nacional y el desarrollo sostenible de la principal cooperativa láctea del país".

Conaprole medidas ante conflictividad 11-02-26.docx

Temas de la nota

Lo más visto

Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor, anunció Nubel Cisneros
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

"Feriado de Carnaval libre de lluvias y con mucho calor; nueva ola de calor", anunció Nubel Cisneros
CUTI

Despidos en BASF: Cámara de Tecnologías de la Información apunta a un desfasaje de costos en Uruguay
CON ASIGNACIÓN O EN REDES DE COBRANZA

BPS confirmó el pago del bono escolar de 2.500 pesos a más de 170.000 alumnos a partir del 3 de marzo
asentamiento LA FORTALEZA

Vandalizaron tanques de OSE puestos para que familias de asentamiento del Cerro tuvieran agua potable
REUNIÓN ESTA SEMANA

MTSS citará a BASF para conocer los motivos de su reestructura y fuerte reducción de personal en Uruguay

Te puede interesar

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
EMPRESA APUNTA A CONFLICTIVIDAD

Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14
BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
"NO HABRÁ DESPIDOS INMEDIATOS"

BASF Global Business Services emitió un comunicado para explicar el proceso de reestructuración y despido de personal
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República. video
DESPIDOS EN URUGUAY

Situación de BASF preocupa al gobierno: Orsi sigue el tema de cerca y mantiene contacto directo con Castillo

Dejá tu comentario