Conaprole anunció el cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14

Conaprole informó este miércoles la decisión de la empresa de proceder al cierre definitivo del Centro de Distribución de Rivera que funciona en la explanta 14.

En un comunicado, la empresa indica que "tras nueve meses de conflictividad sindical sostenida que han impedido consolidar una operación viable y han generado graves consecuencias económicas para la cooperativa" se resolvió el cierre.

"Esta decisión deriva de las constantes negativas del gremio a considerar alternativa alguna, sin siquiera considerar las cuatro propuestas realizadas por el Ministerio de Trabajo en este período, propuestas que fueron todas aceptadas por la empresa con el espíritu de negociar y avanzar por el bien de trabajadores, consumidores y productores", agrega.

Conaprole recuerda que en agosto de 2025, la asamblea de productores respaldó en forma unánime el cierre de la planta de Rivera ante reiteradas medidas gremiales que afectaron la producción, la comercialización en el mercado interno y las exportaciones. Además, en los meses previos, se verificaron importantes pérdidas económicas, llegando incluso al derrame de leche como consecuencia de atrasos en la recolección y distribución, generados por el conflicto.

A partir de ese momento y a pedido del sindicato, la planta pasó a ser un centro de distribución. "Sin embargo, desde entonces la conflictividad no sólo no ha cesado, sino que se ha extendido a otros sectores estratégicos", afirma la empresa.

Conaprole sostiene que en los últimos meses se llevaron a cabo varios instancias de negociación en las que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentó cuatro propuestas, las que fueron aceptadas por la empresa, pero ninguna por el sindicato.

La cooperativa asegura que las medidas gremiales se profundizaron con paros y trabajo a reglamento en sectores clave que impactaron en la producción en plena zafra. "La continuidad de estas medidas coloca además a Conaprole ante el riesgo cierto de tener que disponer de materia prima que no puede ser procesada, con la consecuente pérdida económica y el impacto negativo para toda la cadena láctea nacional, incluidos los productores cooperativistas, quienes ya han visto reducido el precio de su leche a partir del mes de enero", agrega.

"La decisión de cerrar el Centro de Distribución de Rivera se adopta con ese criterio de responsabilidad. Asimismo, la Cooperativa mantendrá los mecanismos de apoyo y prioridad en vacantes para los trabajadores involucrados, en línea con lo ya definido oportunamente", concluye el comunicado de Conaprole que reafirma su compromiso "con el diálogo" y "con la construcción de un marco de paz laboral que permita proteger el trabajo, la producción nacional y el desarrollo sostenible de la principal cooperativa láctea del país".