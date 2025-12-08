Paysandú: suspenden partido de fútbol femenino sub16 por hechos de violencia dentro de la cancha

Se suspendió un partido de fútbol femenino de la categoría sub16 en Paysandú, luego de que se generaran incidentes en la cancha.

Los equipos que jugaban en ese momento eran Litoral y Progreso. El partido transcurría normalmente, con el club Progreso ganando 1 a 0 y por convertirse en campeonas. A pocos minutos del final se generó una discusión y el árbitro resolvió expulsar del juego a dos jugadoras, una de cada equipo. Tras esto, Litoral empató el partido y con ese resultado pasaba a ser el campeón.

En ese momento, las expulsadas se retiraban, pero se volvió a generar una discusión que terminó en una pelea generalizada entre las jugadoras de ambos equipos y la presencia de adultos que ingresaron al campo de juego.

La madre de una de las adolescentes realizó una denuncia penal en las últimas horas, por las lesiones que experimentó su hija.

