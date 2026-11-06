Paysandú, Montevideo y Florida: la agenda del papa León XIV para sábado y domingo

El sábado, el papa León XIV continuará la jornada sobre las 8:25, en el Aeropuerto de Carrasco. Desde allí, volará a Paysandú y su arribo está previsto para las 9:10 de la mañana.

A las 10:00 se realizará la misa en el parque París Londres, donde está previsto que se congreguen miles de fieles. Después del mediodía, se trasladará a Montevideo y llegará sobre las 14:00 horas.

En la capital, irá a Casavalle a las 17:00 horas, donde tendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. A las 18:00, se trasladará a la Universidad Católica, donde tendrá un encuentro con el Mundo de la Educación Católica. Para terminar la jornada, será trasladado al estadio Centenario y allí realizará la vigilia central de su visita, frente a miles de personas.

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La jornada del domingo será en Florida. Ese es su último día en Uruguay.

A las 8:00, parte hacia Florida en auto. De acuerdo a lo previsto, detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad, donde es aguardado con mucha expectativa. Luego, seguirá su ruta para llegar a Florida y celebrará una misa a las 10:30 de la mañana en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV emprenderá su regreso directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde realizará una ceremonia a las 15:10, como broche final de su visita en su primer destino de América Latina.

A las 15:30, partirá hacia la ciudad de Buenos Aires y continuará su misión en el vecino país.