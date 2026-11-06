RECIBÍ EL NEWSLETTER
IGLESIA CATÓLICA

Paysandú, Montevideo y Florida: la agenda del papa León XIV para sábado y domingo

De acuerdo a lo previsto, cuando vaya a Florida, también detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad.

agenda-sabado

El sábado, el papa León XIV continuará la jornada sobre las 8:25, en el Aeropuerto de Carrasco. Desde allí, volará a Paysandú y su arribo está previsto para las 9:10 de la mañana.

A las 10:00 se realizará la misa en el parque París Londres, donde está previsto que se congreguen miles de fieles. Después del mediodía, se trasladará a Montevideo y llegará sobre las 14:00 horas.

En la capital, irá a Casavalle a las 17:00 horas, donde tendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. A las 18:00, se trasladará a la Universidad Católica, donde tendrá un encuentro con el Mundo de la Educación Católica. Para terminar la jornada, será trasladado al estadio Centenario y allí realizará la vigilia central de su visita, frente a miles de personas.

Puente Paysandú - Colón.
Seguí leyendo

Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años

La jornada del domingo será en Florida. Ese es su último día en Uruguay.

A las 8:00, parte hacia Florida en auto. De acuerdo a lo previsto, detendrá su recorrido en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y vecinos de esa localidad, donde es aguardado con mucha expectativa. Luego, seguirá su ruta para llegar a Florida y celebrará una misa a las 10:30 de la mañana en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa León XIV emprenderá su regreso directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde realizará una ceremonia a las 15:10, como broche final de su visita en su primer destino de América Latina.

A las 15:30, partirá hacia la ciudad de Buenos Aires y continuará su misión en el vecino país.

Temas de la nota

Lo más visto

Una corona de flores de Familia Marset llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
testimonios de las víctimas

Delincuente redujo a una adolescente y un joven en su casa en Barrio Sur: disparó en el dormitorio y golpeó a uno
SE ECUENTRA ESTABLE

Germán Coutinho está internado en un CTI de Montevideo tras sufrir un ACV
VELATORIO en el palacio legislativo

Esposa de Moratorio: "Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora"
LEÓN XIV EN URUGUAY

Los detalles de la agenda del papa en Uruguay: desde su arribo hasta su despedida el domingo

Te puede interesar

León XIV evocó a Artigas, destacó el valor de la familia, habló de suicidio, pobreza, cuidados y democracia video
PRIMER DISCURSO DEL PAPA

León XIV evocó a Artigas, destacó el valor de la familia, habló de suicidio, pobreza, cuidados y democracia
Orsi al papa León XIV: Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos
PLAZA INDEPENDENCIA

Orsi al papa León XIV: "Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos"
Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver, dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV video
TRAS LOS DISCURSOS

"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver", dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV

Dejá tu comentario