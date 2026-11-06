RECIBÍ EL NEWSLETTER
PLAZA INDEPENDENCIA

El "Gordo" Verde dijo que el papa "vino a darle la bendición y la paz a todo el pueblo uruguayo, más allá de la religión"

El sacerdote expresó que somos unos privilegiados y que el mensaje que está dando el sumo pontífice es que quería estar aquí.

verde-juan-andrés-gordo-cura

El sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde dijo que el papa León XIV vino a darle la bendición y la paz a todo el pueblo uruguayo, más allá de la religión.

"Estamos viviendo un acontecimiento histórico. Capaz que lo que nos está pasando a todos los que estamos acá es que dentro de 20 años el vamos a decir a nuestros seres queridos, yo estuve ahí. Fue parte, acompañé", manifestó.

El Gordo explicó que el papa no va a celebrar una misa en el Centenario sino que va a ser un ida y vuelta que está preparando con mucho amor.

paysandu, montevideo y florida: la agenda del papa leon xiv para sabado y domingo
Seguí leyendo

Paysandú, Montevideo y Florida: la agenda del papa León XIV para sábado y domingo

"Me quedo con el mensaje de que la vida es un gran regalo que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que valorar. Él habló desde el nacimiento hasta el final, pero también habló y tocó lo del suicidio. Yo creo que parte del mensaje que tiene que sería lindo que los uruguayos nos quedemos es con el valor de la vida. Somos unos privilegiados", destacó.

Según comentó, al papa le sacaron medio pulmón hace menos de cuatro semanas y que muchos médicos le recomendaron no viajar y él igual vino.

"El mensaje que nos está dando es yo quería estar ahí. Que el primer país de América que haya pisado sea el nuestro, sin desmerecer Argentina, Brasil, Perú, Centroamérica, son todos países mucho más religiosos que nosotros", indicó.

Temas de la nota

Lo más visto

Una corona de flores de Familia Marset llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
testimonios de las víctimas

Delincuente redujo a una adolescente y un joven en su casa en Barrio Sur: disparó en el dormitorio y golpeó a uno
SE ECUENTRA ESTABLE

Germán Coutinho está internado en un CTI de Montevideo tras sufrir un ACV
VELATORIO en el palacio legislativo

Esposa de Moratorio: "Luchó con una fortaleza y una valentía que me siguen sorprendiendo hasta ahora"
LEÓN XIV EN URUGUAY

Los detalles de la agenda del papa en Uruguay: desde su arribo hasta su despedida el domingo

Te puede interesar

León XIV evocó a Artigas, destacó el valor de la familia, habló de suicidio, pobreza, cuidados y democracia video
PRIMER DISCURSO DEL PAPA

León XIV evocó a Artigas, destacó el valor de la familia, habló de suicidio, pobreza, cuidados y democracia
Orsi al papa León XIV: Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos
PLAZA INDEPENDENCIA

Orsi al papa León XIV: "Bienvenido a esta Patria Grande que lo espera y lo recibe con los brazos y el corazón abiertos"
Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver, dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV video
TRAS LOS DISCURSOS

"Hay algunos temas que nos comprometimos a resolver", dijo Orsi sobre la reunión privada con el papa León XIV

Dejá tu comentario