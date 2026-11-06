El "Gordo" Verde dijo que el papa "vino a darle la bendición y la paz a todo el pueblo uruguayo, más allá de la religión"

El sacerdote Juan Andrés "Gordo" Verde dijo que el papa León XIV vino a darle la bendición y la paz a todo el pueblo uruguayo, más allá de la religión.

"Estamos viviendo un acontecimiento histórico. Capaz que lo que nos está pasando a todos los que estamos acá es que dentro de 20 años el vamos a decir a nuestros seres queridos, yo estuve ahí. Fue parte, acompañé", manifestó.

El Gordo explicó que el papa no va a celebrar una misa en el Centenario sino que va a ser un ida y vuelta que está preparando con mucho amor.

"Me quedo con el mensaje de que la vida es un gran regalo que lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que valorar. Él habló desde el nacimiento hasta el final, pero también habló y tocó lo del suicidio. Yo creo que parte del mensaje que tiene que sería lindo que los uruguayos nos quedemos es con el valor de la vida. Somos unos privilegiados", destacó.

Según comentó, al papa le sacaron medio pulmón hace menos de cuatro semanas y que muchos médicos le recomendaron no viajar y él igual vino.

"El mensaje que nos está dando es yo quería estar ahí. Que el primer país de América que haya pisado sea el nuestro, sin desmerecer Argentina, Brasil, Perú, Centroamérica, son todos países mucho más religiosos que nosotros", indicó.