Germán Coutinho está internado en un CTI de Montevideo tras sufrir un ACV

El dirigente del Partido Colorado Germán Coutinho sufrió en las últimas horas un ACV (accidente cerebrovascular) y fue internado en el CTI de una mutualista de Montevideo.

El ex intendente de Salto se sintió mal cuando estaba en una reunión del directorio de Ancap (que integra en representación de la oposición), según pudo confirmar Subrayado con un familiar.

De ahí fue trasladado a la mutualista donde le realizaron varios estudios y se le diagnosticó un ACV.

Fue internado en el CTI por precaución, pero de acuerdo a la información obtenida este viernes de mañana, se encuentra estable y en recuperación.

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