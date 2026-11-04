Procesaron por trata de personas con fines de explotación sexual al hombre que se llevó de Paysandú a una adolescente de 15 años

La Justicia de Argentina procesó con prisión al hombre que a mediados de octubre se llevó de Paysandú a la adolescente de 15 años Camila Rodríguez.

De acuerdo al fallo judicial (al que accedió Subrayado), Claudio Andrés Barrere Molinari, de nacionalidad uruguaya (nacido en Paysandú) y con ciudadanía argentina, residente en Campana, provincia de Buenos Aires, fue procesado como “autor del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, mediante captación, traslado y acogimiento, agravado por haber sido cometido mediante engaño y aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de la víctima, y por ser ésta menor de edad, en concurso real con los delitos de abuso sexual simple, tráfico de migrante menor de 18 años de edad y facilitación de la permanencia ilegal de migrante en el territorio nacional, abusando de la inexperiencia de la adolescente”.

El fallo establece que la detención de Barrere Molinari se transforma ahora en prisión preventiva, al tiempo que se le impuso un embargo de bienes por un total de 5 millones de pesos argentinos.

El caso

La desaparición de Camila fue denunciada en Argentina el 17 de octubre, luego de que en Uruguay se activara la llamada Alerta Amber por su desaparición en Paysandú.

El fallo judicial da cuenta que la adolescente se ausentó de su hogar a las 06:30 del viernes 16 de octubre, desconociéndose desde entonces su paradero

“Asimismo, se informó que Claudio Andrés Barrere Molinari, de 37 años de edad, habría ingresado a Uruguay procedente de la República Argentina a las 07:12 horas y registrado su salida hacia territorio argentino a las 08:15 horas, a bordo del vehículo dominio AG047GJ”, dice el fallo, y agrega que “se señaló que conforme a la información suministrada y los registros de cámaras de seguridad relevados, la menor habría cruzado a pie hacia la provincia de Entre Ríos por la zona fronteriza de Colón y, posteriormente, habría abordado el vehículo mencionado junto al ciudadano identificado”.

Una vez activada la búsqueda de la adolescente en Argentina, la Policía local dio con el hombre en la localidad de Campana, provincia de Buenos Aires, donde fue detenido y la menor puesta a resguardo.