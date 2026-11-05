Una corona de flores con el nombre "Familia Marset" llegó este jueves al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se desarrolla el velatorio del científico uruguayo Gonzalo Moratorio, fallecido a los 44 años de cáncer.
- Sociedad >
Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
El hermano de Gonzalo, Santiago Moratorio, es abogado penalista y representa a la familia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos.
El hermano de Gonzalo, Santiago Moratorio, es abogado penalista y representa a la familia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos tras ser detenido el Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde permanecía prófugo de la Justicia.
Seguí leyendo
Los detalles de la agenda del papa en Uruguay: desde su arribo a las 16:30 de este viernes hasta su despedida el domingo
Lo más visto
TENÍA 44 AÑOS
Falleció Gonzalo Moratorio, científico clave en la lucha contra el Covid en Uruguay
De 15:00 A 19:30
Velatorio de Gonzalo Moratorio en el Palacio Legislativo: familia, colegas y autoridades despiden al científico
SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS
Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio
"Está todo muy raro la verdad"
Hermano de militar que murió en entrenamiento en el río Uruguay pidió justicia: "Dejó mucho dolor"
CABO JUAN ROCHA