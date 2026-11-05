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SALÓN DE LOS PASOS PERDIDOS

Una corona de flores de "Familia Marset" llegó este jueves al velatorio de Gonzalo Moratorio

El hermano de Gonzalo, Santiago Moratorio, es abogado penalista y representa a la familia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos.

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Una corona de flores con el nombre "Familia Marset" llegó este jueves al Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo, donde se desarrolla el velatorio del científico uruguayo Gonzalo Moratorio, fallecido a los 44 años de cáncer.

El hermano de Gonzalo, Santiago Moratorio, es abogado penalista y representa a la familia del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, actualmente preso en Estados Unidos tras ser detenido el Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, donde permanecía prófugo de la Justicia.

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