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testimonios de las víctimas

Delincuente redujo a una adolescente y a un joven dentro de su casa en Barrio Sur: disparó en el dormitorio y golpeó a uno

“Antes de que le pegue un tiro a mi hermana reaccioné yo”, contó Jaime, de 19 años, hermano de la adolescente de 15 años. “Lo único que sabíamos era que había un tipo armado dentro de la casa”, agregó la madre de ambos.

Jaime, el joven de 19 años que enfrentó al delincuente, contó a Subrayado lo ocurrido.

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Paola, la madre de la adolescente y de Jaime reclamó por respuesta policial e inseguridad.

Miércoles, nueve de la noche, Barrio Sur y Palermo. Una comparsa ensayaba en la calle, mientras a pocos metros dos hermanos —una adolescente de 15 años y un joven de 19— estaban en su casa en un piso superior a una panadería, que es propiedad de sus padres.

La adolescente salió de la cocina para ir a su cuarto. Mientras aravesaba el living, un delincuente con un pasamontañas que le tapaba la mitad de la cara la agarró por el cuello, la amenazó con un arma y la llevó hacia uno de los dormitorios, donde estaba su hermano de 19 años.

Una vez dentro de la habitación, durante un forcejeo, el delincuente disparó dos veces. Jaime, el joven de 19 años, habló con Subrayado y lo contó así: “Nos intentaron robar, entraron por el patio. Yo estaba jugando a la compu, tranquilo, y entra mi hermana de la nada con un gurí. Yo pensé que era una broma, un amigo ya me hizo una broma así. Al principio no reaccioné, hasta que dispara al techo. Ahí reacciono; me pide el celular, pega otro tiro. Yo con el pánico de que estaba mi hermana, antes de que le pegue un tiro a mi hermana reaccioné yo: le levanto el arma al gurí —parecía de 17 años, tenía cara de chiquito—, le manoteo el arma, me arrastra por todo el pasillo. Me abrió la cabeza con el culatazo que me pegó”.

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Producto de ese culatazo en el cuero cabelludo, Jaime recibió cinco puntos de sutura. “Lo peor que pudo haber pasado, pasó lo mejor posible, que la lastimada no fue mi hermana sino yo. Estoy bastante tranquilo. La lesión la llevo tranquilo, me hicieron cinco puntos”, agregó.

El delincuente ingresó a la casa saltando varios techos del fondo de la vivienda y logró acceder por un ventanal, de la misma forma que se fue. Presumiblemente, otra persona lo esperaba en una moto en la calle.

En la casa de familia quedaron dos casquillos de bala y manchas de sangre en el pasillo, producto del arrastre del adolescente. Todo fue periciado por Policía Científica para obtener evidencia que permita a los investigadores de la Zona Operacional I dar con el rapiñero.

"Había un tipo armado dentro de la casa" y "solo escuchamos disparos"

Paola, la madre de la adolescente y de Jaime reclamó por respuesta policial e inseguridad.

Paola, la madre de los adolescentes, subió las escaleras y vio que el delincuente huía. Según explicó, hizo cuatro llamados al 911; denunció demoras en la llegada del patrullero y diferencias con Policía Científica que pedía preservar también el local de la panadería, que debía empezar a funcionar a las pocas horas para evitar pérdidas económicas importantes.

“Tuve que llamar cuatro veces al 911; una vez me atendió, las otras tres me cortaron, en vez de contener, solucionar o aconsejar (…) Es una tomada de pelo, no hay móviles (policiales) en la calle, estamos en Barrio Sur y es normal escuchar tiros, escuchar que te robaron. No hay un limite, no hay un orden”, apuntó, en diálogo con Subrayado.

“Lo único que sabíamos era que había un tipo armado dentro de la casa. Mi hija salió por un lado, yo saqué a mi hijo por otro; nos encontramos con el padre abajo y lo único que atinamos a hacer es abrir la puerta y salir. No sabíamos cuántas personas más podrían haber. Solo escuchamos los disparos. Escapó por los techos y había una moto esperándolo por Carlos Quijano, doblaron por Durazno”, dijo.

Cuando el delincuente se fue, todos salieron a la vereda y le pidieron a la comparsa que dejen espacio para el ingreso de patrullero al que estaban llamando.

Sobre su hija, Paola señaló: “Ella está más afectada, shockeada. Pero por suerte hoy tenía una actividad y esperemos que se le disipen los miedos. Uno les habla mucho de lo que les puede pasar en la calle y no son conscientes. Va a tomar mucha conciencia de que te puede pasar en cualquier lado y que, lamentablemente, en tu casa, en tu cuarto”.

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